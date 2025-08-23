Mốc son của bóng chuyền

Hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức ra sân trong trận mở màn tại Giải vô địch Bóng chuyền nữ thế giới 2025. Đây là thời khắc lịch sử, lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam góp mặt ở sân chơi được xem là lớn nhất của làng bóng chuyền thế giới. Trong 32 đội tham dự, Việt Nam là “tân binh” duy nhất, một vị thế đặc biệt, vừa mới mẻ, vừa đáng tự hào.

Trước đó, thể thao Việt Nam từng hiện diện ở nhiều giải vô địch thế giới, thậm chí đã có những dấu ấn tại World Cup bóng đá nữ, futsal hay cả tấm HCV Olympic danh giá. Thế nhưng, việc một môn thể thao tập thể, vốn đòi hỏi chiều sâu, sự bền bỉ và tính đồng bộ cao, vươn được đến tầm thế giới lại có ý nghĩa vượt lên trên một thành tích đơn thuần. Bởi so với các môn cá nhân, thể thao tập thể luôn đối diện với những thách thức vô cùng lớn. Đã từng có những lúc việc dự World Cup hay giải vô địch thế giới ở các môn tập thể được xem là ngoài tầm với.

Tại Giải vô địch Bóng chuyền nữ thế giới năm nay, ngoài 2 suất mặc định cho nước chủ nhà và đương kim vô địch, 15 suất khác dành cho 3 đội bóng đứng đầu của 5 châu lục. 15 suất còn lại được căn cứ vào bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB). Nhờ vị trí hạng 4 châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận suất từ Thái Lan sau khi nhà vô địch châu lục này được chọn làm nước đăng cai sự kiện. Hiện tại, Việt Nam đang xếp hạng 22 thế giới, trên 8 đội khác có mặt tại giải năm nay. Đây là thứ hạng cao chưa từng có của một môn thể thao tập thể Việt Nam trong hệ thống xếp hạng toàn cầu.

Việc được tham dự giải vô địch thế giới và với vị thế của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại, có thể nói đây là một dấu son của thể thao nước nhà. Đó là quả ngọt của một cuộc hành trình vươn lên hơn 30 năm qua của bóng chuyền Việt Nam. Từ thập niên 90 của thế kỷ trước, bóng chuyền đã là môn thể thao tiên phong xã hội hóa, tổ chức các sự kiện quốc tế, đăng cai nhiều giải đấu quan trọng của châu Á. Bóng chuyền cũng là môn tổ chức giải vô địch quốc gia sớm nhất sau ngày thống nhất đất nước, hiện xây dựng được giải đấu dành cho U23. Riêng với bóng chuyền nữ, hàng năm chúng ta có đến 2 giải quốc tế uy tín, duy trì gần 2 thập niên, điều mà chưa môn thể thao nào làm được. Bóng chuyền cũng là môn có nhiều vận động viên “xuất ngoại” nhất, với những dấu ấn đáng nhớ: Nguyễn Thị Ngọc Hoa từng vô địch châu Á cùng CLB Thái Lan; Trần Thị Thanh Thúy được ký hợp đồng thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đội tuyển đứng hạng 6 thế giới.

Những bước tiến thần tốc của bóng chuyền nữ Việt Nam không đến từ may mắn mà là từ sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi đam mê của những người làm bóng chuyền. Điều đó đã được chứng minh bằng trận thắng lịch sử trước Thái Lan tại chung kết Giải vô địch Đông Nam Á vừa qua, trước đó là 2 chiến thắng liên tiếp trước Hàn Quốc, một trong những cường quốc của bóng chuyền châu Á. Chính những chiến thắng ấy là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng vào thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trong lần ra mắt lịch sử, kỳ vọng họ sẽ có những màn trình diễn can trường, đẹp mắt trước những đội bóng đang đứng trong tốp 10 thế giới như Ba Lan, Đức.

Lần góp mặt này là khởi đầu cho một hành trình mới. Dù kết quả ra sao, sự hiện diện của bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải đấu lớn nhất hành tinh đã là minh chứng sống động cho tinh thần bền bỉ, dám mơ ước và dám chinh phục. Với thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ, cuộc hành trình chinh phục các đỉnh cao mới chỉ bắt đầu và hứa hẹn sẽ còn viết tiếp nhiều chương đáng nhớ cho thể thao nước nhà.

YẾN PHƯƠNG