Mọi chủ trương, quyết sách phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng của người dân

Bên lề Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao đổi với phóng viên báo SGGP về tinh thần "dân là gốc".

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

* Phóng viên: Thưa đại biểu, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình tại phiên khai mạc Đại hội lần này đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần "dân là gốc". Theo đại biểu, tinh thần này có ý nghĩa như thế nào trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình hiện nay?

* Đồng chí TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH: Tư tưởng xuyên suốt trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam, chính là "dân là gốc". Tham dự Đại hội lần này, tôi có một niềm tin sâu sắc rằng: khi tư tưởng "dân là gốc" trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi quyết sách của Đảng khi "ý Đảng hợp với lòng dân" thì sẽ tạo nên sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để mỗi người dân Việt Nam chung sức, đồng lòng, hiện thực hóa mục tiêu phát triển lớn lao của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tôi cũng tin rằng, khi quan điểm “dân là gốc”, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thực sự trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, thì mỗi quyết sách của TPHCM sẽ mang hơi thở cuộc sống, tạo được sự đồng thuận xã hội. Và khi đó, mỗi người dân TPHCM, dù đến từ đâu trong không gian đô thị mới, cũng sẽ chung sức, đồng lòng cùng thành phố hiện thực hóa những mục tiêu phát triển lớn lao của đất nước bằng niềm tin, bằng trách nhiệm và bằng tình yêu sâu sắc đối với Tổ quốc

Thưa đại biểu, sau sắp xếp, TPHCM trở thành một đô thị lớn với nhiều cơ hội song hành cùng không ít thách thức. Theo đại biểu, tinh thần đại đoàn kết cần được phát huy như thế nào trong chiến lược phát triển của Thành phố giai đoạn mới?

TPHCM đang bước vào một giai đoạn phát triển rất đặc biệt. Sau sắp xếp, Thành phố có không gian rộng hơn, tiềm năng và lợi thế lớn hơn, đặc biệt là quy mô dân số đông và đa dạng hơn. Điều này đồng thời đặt ra những yêu cầu và áp lực rất lớn về quản trị đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Trong bối cảnh đó, tư tưởng “dân là gốc” và bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được xem là kim chỉ nam cho mọi hành động của hệ thống chính trị Thành phố. Mọi chủ trương, quyết sách phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, từ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Phát triển kinh tế của Thành phố phải luôn song hành với bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến các nhóm yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà quan trọng hơn là chất lượng sống của người dân; là cảm nhận của mỗi người về sự an toàn, công bằng, cơ hội và hạnh phúc.

Tư tưởng “dân là gốc” vì vậy cần được cụ thể hóa bằng những cơ chế, chính sách thực chất. Như đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh, sự phát triển của Thành phố phải được nhìn thấy rõ trong đời sống nhân dân, và mọi thành quả phát triển cuối cùng phải quay trở lại phục vụ nhân dân tốt hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn.

Đối với Đảng bộ và chính quyền Thành phố, điều này đòi hỏi tư duy hành động rất cụ thể: mọi chủ trương, chính sách phải bám sát thực tiễn đời sống, lắng nghe đầy đủ tiếng nói từ cơ sở, từ các tầng lớp nhân dân, nhất là những nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình đô thị hóa nhanh; phát triển kinh tế phải đi đôi với thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Với vai trò của Mặt trận Tổ quốc, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm làm cầu nối bền chặt giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Đại đoàn kết trong bối cảnh mới không chỉ là sự tập hợp về hình thức, mà là quá trình đồng hành, chia sẻ và cùng nhau giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn một đô thị lớn, đa trung tâm, đa cộng đồng.

Đại biểu kỳ vọng như thế nào về những quyết sách tại Đại hội lần này sẽ mở đường và tạo thêm cơ hội phát triển trong giai đoạn tới?

Đại hội XIV là đại hội của niềm tin và khát vọng. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội được xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, thể hiện tinh thần quyết liệt trong hành động và có tính hiệu triệu cao.

Tôi tin rằng, với những mục tiêu phát triển lớn lao của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng quan điểm xuyên suốt “dân là gốc”, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, các quyết sách của Đại hội XIV sẽ nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Chính sự đồng thuận đó sẽ tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân Việt Nam, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu phát triển quan trọng mà Đại hội XIV đã xác định.

PHAN THẢO