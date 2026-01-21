Đảng luôn lấy dân làm gốc trong mọi quyết sách

Báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã gửi đi những thông điệp có ý nghĩa định hướng sâu sắc đối với con đường phát triển của đất nước. Trong đó, tư tưởng “Dân là gốc” được nhấn mạnh như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, vừa thể hiện sự kế thừa nhất quán truyền thống của Đảng, vừa mang đậm tính thời sự trong bối cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

Điều đáng chú ý là, trong Báo cáo lần này, “Dân là gốc” không chỉ được nhắc lại như một giá trị tư tưởng quen thuộc, mà được đặt vào vị trí nền tảng của mọi quyết sách. Nhân dân được xác định là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Cách tiếp cận này cho thấy một nhận thức rất rõ: Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả, mà hiện diện trong toàn bộ quá trình từ hoạch định chủ trương, tổ chức thực hiện đến đánh giá kết quả. Phát triển, vì thế, không thể chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô kinh tế, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và mức độ an tâm, tin cậy của người dân trong đời sống hàng ngày. Một chủ trương dù được thiết kế công phu đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đi vào cuộc sống, nếu người dân không cảm nhận được sự thuận lợi, công bằng và được bảo vệ trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Một điểm nhấn rất đáng chú ý trong Báo cáo là hệ câu hỏi giản dị nhưng nghiêm khắc mà Đảng đặt ra cho chính mình và cho đội ngũ cán bộ, đảng viên: việc này có lợi gì cho dân, có làm cho dân tin hơn không, có làm cho cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn không. Đây không phải là những lời kêu gọi chung chung, mà là cách tự soi, tự kiểm tra trách nhiệm chính trị. Khi Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm của sự đánh giá, mọi quyết sách đều phải trả lời bằng kết quả thực tế, chứ không chỉ bằng ý định tốt đẹp hay lập luận hợp lý trên giấy tờ. Từ góc nhìn đó, một chính sách chỉ thực sự đúng khi người dân thấy mình được hưởng lợi, được tôn trọng và được bảo vệ. Đó là sự chuyển dịch quan trọng từ tư duy “đúng về hình thức” sang tư duy “đúng với cuộc sống”, từ chú trọng ban hành sang chú trọng hiệu quả thực chất.

Báo cáo cũng chỉ ra một sự thật có ý nghĩa lớn: niềm tin của Nhân dân không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm. Niềm tin ấy được bồi đắp từ sự liêm chính của cán bộ, hiệu quả vận hành của bộ máy, sự công bằng trong thụ hưởng thành quả phát triển và cách thức giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đảng không tự trao cho mình niềm tin, mà để Nhân dân trao niềm tin thông qua những trải nghiệm cụ thể trong đời sống hàng ngày. Trong bối cảnh xã hội ngày càng cởi mở, thông tin ngày càng minh bạch, niềm tin của Nhân dân chính là nguồn lực chính trị quý giá nhất để đất nước có thể phát triển bền vững. Cũng từ đó, Báo cáo nhấn mạnh yêu cầu xây dựng “thế trận lòng dân”. Lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng; lòng dân vững thì những khó khăn, thách thức lớn cũng có thể vượt qua. “Thế trận lòng dân” vì thế không chỉ là một khái niệm chính trị - xã hội, mà chính là hạ tầng mềm quan trọng nhất của quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Từ tư tưởng “Dân là gốc”, Báo cáo tiếp tục khẳng định sứ mệnh xuyên suốt của Đảng: gắn bó mật thiết với Nhân dân, tận tâm phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Nhân dân về mọi quyết định của mình. Đây không phải là một thông điệp nhất thời, mà là sự khẳng định nhất quán bản chất và mục tiêu của Đảng cầm quyền trong mọi giai đoạn phát triển. Trong bối cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao, việc tiếp tục kiên định lấy dân làm gốc càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mọi chủ trương, chính sách chỉ có thể đi vào cuộc sống khi xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và kiểm chứng bằng hiệu quả thực tế. Chính sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, sự lắng nghe và tôn trọng Nhân dân, cùng tinh thần chịu trách nhiệm trước Nhân dân về mọi quyết định của mình, sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng ta lãnh đạo đất nước phát triển hùng cường.

TS NGUYỄN SĨ DŨNG