MoMo kết hợp đồng thời nhiều giải pháp kỹ thuật để xử lý nạn game cờ bạc công nghệ cao

Tại hội thảo “Cảnh báo rủi ro và phòng chống lừa đảo qua mạng” do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chi hội Phía Nam (VNISA) vừa tổ chức, ông Phạm Lê Minh, đại diện MoMo - Trưởng phòng An toàn Thông tin - đã có phần trình bày với chủ đề “Các giải pháp kỹ thuật xử lý nạn game cờ bạc sử dụng công nghệ cao”.

Thông qua việc ứng dụng những công nghệ hàng đầu, MoMo xây dựng hệ thống bảo mật thông minh có khả năng nhận diện các giao dịch bất thường, những hành vi có dấu hiệu tội phạm… Bên cạnh những giải pháp kỹ thuật, MoMo còn liên tục cải tiến sản phẩm, tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời tội phạm đánh bạc công nghệ cao. Những nỗ lực này đều hướng đến xây dựng một môi trường kinh tế số tích cực, lành mạnh và bền vững.

Cùng với đó, MoMo chủ động phối hợp cung cấp thông tin với cơ quan công an, cơ quan điều tra để truy bắt các đối tượng tổ chức đánh bạc. Điển hình là việc MoMo phối hợp công an tỉnh Bắc Giang triệt phá đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Ông Phạm Lê Minh cho biết, các đối tượng lợi dụng MoMo ở 2 điểm là lịch sử giao dịch và mã giao dịch chuyển tiền. Đứng trước vấn nạn này, để đảm bảo hoạt động kinh doanh lành mạnh, an toàn cho người dùng và doanh nghiệp, MoMo liên tục chủ động nâng cấp, cải tiến và xây dựng hệ thống bảo mật thông minh có khả năng nhận diện các giao dịch bất thường, từ đó có thể phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng MoMo để tổ chức cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

Bài học kinh nghiệm mà MoMo đúc kết được trong quá trình xây dựng và phát triển các giải pháp công nghệ. Trong đó, bài học lớn nhất là là việc phát triển mô hình phòng vệ theo chiều sâu (Defense in Depth), nghĩa là phải phòng vệ nhiều lớp, từ lớp thiết bị (device), front-end, back-end, sản phẩm rồi đến vận hành và các chính sách liên quan. Chưa hết, việc phòng vệ theo chiều sâu là trách nhiệm chung của tất cả các bộ phận có liên quan trong công ty từ bộ phận CNTT đến các bộ phận khác như Sản phẩm, Quản trị rủi ro, Pháp lý, Chăm sóc khách hàng, Truyền thông...

Phía MoMo còn chia sẻ: Không phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật vẫn có thể mang lại hiệu quả cao; và bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào quá trình xây dựng các giải pháp an toàn thông tin là cập nhật thường xuyên thông tin về các hình thức, phương thức, thủ đoạn mới mà các nhóm đối tượng cờ bạc chủ động xây dựng lên và chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước để cung cấp các thông tin cần thiết, từ đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi tổ chức đánh bạc công nghệ cao cũng là những bài học được ông Minh đề cập đến tại hội thảo.

Doanh nghiệp hay các cơ quan chức năng nhà nước, mà còn cần đến sự chung tay của chính mỗi người dùng: Tuyệt đối không cho người khác thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân; đồng thời luôn tỉnh táo và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao để bảo vệ tài sản của chính mình…