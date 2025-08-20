Hàng loạt nhóm tội phạm nhắm vào các dữ liệu nhạy cảm

Theo Công ty bảo vệ an ninh mạng và bảo mật kỹ thuật số toàn cầu Kaspersky, từ năm 2024 đến nửa đầu năm 2025, khai thác thông tin tình báo trực tuyến tiếp tục là động cơ chính của các nhóm tấn công an ninh mạng (APT) hoạt động tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Kaspersky đã theo dõi 900 nhóm tấn công mạng

Bà Noushin Shabab, Trưởng nhóm nghiên cứu bảo mật thuộc Nhóm nghiên cứu và phân tích toàn cầu (GReAT) tại Kaspersky đã tiết lộ, hàng loạt nhóm gián điệp mạng chủ chốt đang âm thầm nhắm vào các bí mật quốc gia, thông tin tình báo quân sự và nhiều dữ liệu nhạy cảm khác từ chính phủ trong khu vực.

“Khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ lâu đã là điểm nóng của các hoạt động gián điệp mạng do bối cảnh địa chính trị căng thẳng leo thang. Khi kết hợp với tốc độ phát triển số hóa và kinh tế nhanh chóng sẽ tạo ra bức tranh tiềm ẩn mối đe dọa phức tạp. Bức tranh này được định hình bởi nhiều nhóm tấn công mạng đang hoạt động tích cực, nhắm vào các tổ chức, cá nhân cấp cao cũng như cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khu vực”, bà Shabab nhận định.

Trên phạm vi toàn cầu, các chuyên gia của Nhóm nghiên cứu và phân tích toàn cầu (GReAT) thuộc Kaspersky đang theo dõi hơn 900 nhóm và chiến dịch tấn công mạng (Advanced Persistent Threat) khác nhau và phát hiện nhiều thủ thuật tấn công mạng với nhiều chủ đích.

Để bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng , Kaspersky khuyến nghị các tổ chức cần tập trung vào việc phát hiện chính xác, phản ứng nhanh với các chiến thuật quen thuộc và xử lý kịp thời các lỗ hổng bảo mật.

BÌNH LÂM