Khai mở thị trường UAV

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg của Công ty CT UAV (Thành viên CT Group) được nhiều nước bao gồm Hàn Quốc đánh giá cao, cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào thị trường công nghệ ở cấp độ cao hơn.

Một thiết bị UAV của CT Group trưng bày tại không gian Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo của tập đoàn này

Với bản ghi nhớ được ký kết giữa Tập đoàn CT Group (Việt Nam) và một Công ty công nghệ máy bay không người lái (UAV) mới nổi ở Hàn Quốc cho “đơn hàng” 5.000 máy bay vận tải UAV là kết quả của một chặng đường nhiều năm của CT Group.

Từ những năm 2016 - 2017, CT Group đã có chiến lược phát triển ngành máy bay không người lái (UAV) và bắt đầu nghiên cứu về UAV. Đến năm 2020, tập đoàn này đã liên kết với một đơn vị làm UAV về nông nghiệp lớn nhất Việt Nam và thành lập Công ty Dr One. Dr One phải đối mặt với muôn vàn thách thức, khi mà chọn cách tiến vào nghiên cứu và phát triển (R&D) rất tốn kém và đầy rẫy rủi ro. Khủng hoảng kinh tế cùng với tác động của Covid-19 đã khiến cho Dr One “biến mất”.

Không nản chí, nhóm nghiên cứu đi theo con đường nghiên cứu và phát triển. Đối tác hợp tác lần này là một công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển UAV quân sự và công nghiệp. CT Group đã nhiều lần tài trợ cho nhóm liên kết này quyết liệt thâm nhập thị trường Trung Đông trong suốt hai năm 2022 và 2023 và đã thành lập Công ty CT AirUAV. Lần này, CT AirUAV tiếp tục không đạt được kết quả như mong đợi.

Chính vào lúc khó khăn nhất, tập đoàn lại có một quyết định rất quyết liệt từ những kinh nghiệm về việc làm chủ công nghệ UAV và phải đảm bảo tốc độ nghiên cứu phải nhanh hơn tốc độ thay đổi của thị trường. Từ đây, tập đoàn làm lại nhận diện thương hiệu với tên mới là CT UAV với những bước tiến trong 2024 và 2025, được đánh giá là một trong những đơn vị có tốc độ R&D nhanh, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội với khát vọng xuất khẩu UAV Việt Nam đi khắp thế giới.

Bản ghi nhớ hợp tác nói trên vào ngày 12-8-2025 tại Seoul, Hàn Quốc cũng mở ra cơ hội để CT Group hướng đến xuất khẩu các thiết bị UAV đến nhiều quốc gia khác trên thế giới… nếu ghi nhớ hợp tác này thành hiện thực.

KIM THANH