Mưa bão tại Trung Quốc và Philippines, hàng chục ngàn người sơ tán

Lượng mưa trút xuống thành phố Bảo Định, thuộc tỉnh Hà Bắc trong 24 giờ qua tương đương với lượng mưa trung bình của gần 1 năm, buộc hơn 19.000 phải sơ tán. Tại Philippines, mưa bão làm ít nhất 25 người thiệt mạng, chủ yếu do lũ quét, lở đất, cây đổ và điện giật.

Mưa lớn gây ngập lụt ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: X

Tại Trung Quốc, trong vòng 24 giờ tính đến sáng 25-7, lượng mưa đã lên tới 447,4 mm tại huyện Nghi, phía Tây thành phố Bảo Định. Một số trạm khí tượng ở tỉnh Hà Bắc đã ghi nhận mức mưa kỷ lục. Thị trấn Trác Châu, thuộc thành phố Bảo Định đã bị cô lập do cầu sập và đường sá hư hỏng sau khi cơn bão Wipha gây mưa lớn.

Miền Bắc Trung Quốc đã chứng kiến lượng mưa kỷ lục trong những năm gần đây, khiến các thành phố đông dân cư, bao gồm cả Bắc Kinh, có nguy cơ lũ lụt. Một số nhà khoa học cho rằng lượng mưa cao hơn ở miền Bắc vốn khô cằn của Trung Quốc có liên quan hiện tượng biến đổi khí hậu.

Tỉnh Hà Bắc ghi nhận lượng mưa hàng năm là 640,3mm vào năm 2024, cao hơn 26,6% so với mức trung bình trong nhiều thập kỷ. Riêng Bảo Định, cùng với các thành phố lân cận là Trương Gia Khẩu, Lang Phường, Hùng An và Thương Châu, có lượng mưa cao hơn 40% so với lượng mưa theo mùa thông thường.

Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết dự báo mưa sẽ tiếp tục trong những ngày cuối tuần, có khả năng tích tụ lên hơn 50mm trong khoảng thời gian từ chiều 25 đến sáng 26-7 tại một số thành phố và huyện thuộc tỉnh Hà Bắc.

Tại Philippines, cũng trong sáng 25-7, bão Comay (Việt Nam gọi Cỏ May) đã đổ bộ vào phía Tây đảo Luzon, miền Bắc nước này, gây ra lở đất và lũ lụt, khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Cơ quan hàng không dân dụng Philippines cho biết khoảng 70 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy do bão. Các lớp học trên khắp Luzon phải tạm dừng trong ngày. Theo Cơ quan Khí hậu Philippines, sau khi đổ bộ vào đất liền, bão Cỏ May đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa bão làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt đã kéo dài từ ngày 18-7 do ảnh hưởng của bão Wipha. Tính đến sáng 25-7, ít nhất 25 người đã thiệt mạng, chủ yếu do lũ quét, lở đất, cây đổ và điện giật, trong khi 8 người mất tích. Hàng ngàn người ở Manila vẫn chưa thể trở về nhà khi lũ lụt đã nhấn chìm một số khu dân cư trong nước. Nhiều người dân ở các tỉnh lân cận cũng bị mắc kẹt và phải cứu hộ bằng thuyền.

KHÁNH MINH