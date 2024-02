Mua sắm tiết kiệm ngày giáp tết

Các chương trình giảm giá được triển khai liên tục tại siêu thị Co.opmart

Nhiều sản phẩm tăng giá vì nhu cầu cao

Thông thường, những ngày cận tết, thị trường có xu hướng tăng giá, nhất là với những mặt hàng thực phẩm thiết yếu như rau củ, thịt cá… Nguyên nhân hàng hóa tăng thường được các tiểu thương lý giải là “nhu cầu tăng cao, hàng không cung ứng kịp” và nhiều nơi ngưng nhập hàng để nghỉ tết sớm.

Ghi nhận trên thị trường TPHCM tuần qua ở nhiều chợ bán lẻ như Thanh Đa, Bà Chiểu (Bình Thạnh), chợ Bình Triệu, Thủ Đức (TP Thủ Đức)… cho thấy, giá nhiều mặt hàng tươi sống đã nhích lên so với đầu tháng 1-2024. Đơn cử, cua đồng được bán phổ biến ở mức 130.000 đồng/kg, trong khi đầu tháng chỉ khoảng 100.000 đồng/kg; rau củ các loại cũng tăng bình quân từ 1.000-3.000 đồng/kg…

Anh Nguyễn Văn Thành (tiểu thương bán hải sản tại chợ Thanh Đa) lý giải, từ một tuần trước, nhiều vựa hải sản đã thông báo lịch nghỉ tết sớm và tăng giá một số mặt hàng. “Năm nay hàng bán chậm nên chúng tôi không dám nhập nhiều, ước chừng tăng khoảng 20% so với ngày thường vì sợ ế”, anh Thành chỉ vào các thau hải sản vẫn còn đầy ắp.

Chị Trần Thị Ngọc (chủ sạp bán gạo Tuấn Ngọc, quận Bình Thạnh) cho hay, so với cuối tháng 12-2023, giá các loại gạo đã tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, trong đó loại gạo ST24 và ST25 tăng nhiều nhất với mức 6.000 đồng/kg. Theo đó, gạo ST hàng xấu nhất hiện đạt mức 24.000 đồng/kg, cao nhất lên đến 30.000 đồng/kg. “Việc giá gạo ST tăng mạnh là do nguồn cung hạn chế. Ngoài ra, do là loại gạo ngon nên tâm lý của nhiều người Việt Nam là muốn mua làm quà biếu trong dịp Tết. Chính vì cầu vượt cung nên giá tăng mạnh”, chị Ngọc lý giải.

Mua sắm tiết kiệm với hàng bình ổn

Hàng hóa có xu hướng tăng giá thời điểm giáp tết đã được các ban ngành liên quan lường trước nên từ giữa năm 2023, TPHCM đã triển khai chương bình bình ổn thị trường với sự tham gia của 45 doanh nghiệp.

Ông Ngô Hồng Y, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TPHCM, cho biết, các doanh nghiệp tham gia cung ứng, phân phối mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán đều là đầu mối của nhiều chuỗi cung ứng hàng hóa từ sản xuất đến lưu thông, phân phối; là doanh nghiệp quy mô lớn, thương hiệu mạnh, chiếm lĩnh thị phần cao. Điển hình trong lĩnh vực phân phối có Saigon Co.op, Satra, Bách hóa Xanh, Central Retail, MM Mega Market; trong lĩnh vực sản xuất phải kể tới Vissan, C.P Việt Nam, Sagri…

Theo ông Ngô Hồng Y, tổng nguồn vốn doanh nghiệp chuẩn bị phục vụ 2 tháng Tết Giáp Thìn là hơn 22.000 tỷ đồng; trong đó, hơn 8.500 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường. Về lượng hàng, các mặt hàng bình ổn thị trường chiếm thị phần từ 25% - 43%. “Các doanh nghiệp sẵn sàng phương án tăng sản lượng khi cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ, không để xảy ra thiếu hàng hóa, mất cân đối cung - cầu trong mọi tình huống”, ông Ngô Hồng Y nhấn mạnh.

Ngoài chuẩn bị hàng hóa với giá bình ổn, trong tháng cận tết, nhằm kích thích mua sắm tiêu dùng, các doanh nghiệp đã cam kết thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, tập trung vào các mặt hàng như: nước giải khát, bánh, kẹo, mứt, quần áo...

Điển hình, các hệ thống phân phối lớn của Saigon Co.op đang tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá từ 5% - 49% cho hàng ngàn mặt hàng phục vụ tết. Theo đại diện Saigon Co.op, hiện đã bước vào tuần cao điểm tết, ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, chất lượng, tăng cường nhân viên phục vụ, Saigon Co.op đẩy mạnh chương trình khuyến mãi để giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu tối đa.

Cụ thể, từ nay đến ngày 9-2, hệ thống các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra... của Saigon Co.op tung ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm tết được khuyến mãi đậm đến 50%. Nhà bán lẻ này còn bổ sung những sản phẩm thời vụ tết như bánh chưng, bánh tét, bưởi khắc chữ Phúc Lộc Tài, bánh hỏi, củ kiệu, hành muối, dưa cải chua, xôi chè, thịt kho trứng vịt, canh khổ qua nhồi thịt, xà lách rau củ…

Với các hoạt động khuyến mãi liên tục, ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, hệ thống siêu thị của Saigon Co.op ghi nhận sức mua và lượt khách tăng cao so với ngày thường, đặc biệt các đơn hàng online tăng 50%, song siêu thị vẫn xử lý, giao hàng trong ngày cho khách hàng.

Ghi nhận một số sản phẩm được giảm giá mạnh trên toàn hệ thống siêu thị của Saigon Co.op gồm: dầu đậu nành Tường An 2L giá 120.500 đồng/gói; hạt nêm Neptune 4 trong 1 vị heo 850g giá 68.000 đồng/gói (giá cũ 73.600 đồng); lạp xưởng Mai Quế Lộ Co.op Select hộp 500g, giá 105.000 đồng/gói (giá cũ 113.500 đồng/gói); giò thủ Co.op Select 500g có giá 75.000 đồng/gói (giá cũ 81.900 đồng/gói); hộp quà sum vầy hạnh phúc giá 136.400 đồng/hộp, khuyến mãi còn 99.000 đồng/ hộp…

MINH XUÂN