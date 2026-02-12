Giá xăng dầu đồng loạt tăng trước Tết Bính Ngọ

Do tác động của giá xăng dầu thế giới nên kỳ điều hành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá các mặt hàng bán lẻ ở thị trường nội địa đồng loạt tăng.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, chiều 12-2

Chiều 12-2, Bộ Công thương ban hành văn bản hỏa tốc về điều hành kinh doanh xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 5-2 đến 11-2 chịu tác động của một số yếu tố như căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Bộ Công thương cho biết, giá xăng dầu thế giới biến động tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là chủ yếu.

Căn cứ diễn biến giá thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính đã quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng, đồng thời cho phép các thương nhân kinh doanh xăng dầu điều chỉnh giá bán lẻ trong nước theo hướng tăng đến tăng nhẹ.

Theo đó, kể từ 15 giờ ngày 12-2, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng E5RON92 là 18.834 đồng/lít, tăng 395 đồng/lít; xăng RON95-III là 19.298 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít; dầu diesel 0,05S là 18.463 đồng/lít, tăng 10 đồng/lít; dầu hỏa là 18.512 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S là 15.569 đồng/kg, tăng 419 đồng/kg.

Mức giá cơ sở này áp dụng đến trước kỳ công bố kế tiếp của liên bộ. Bộ Công thương sẽ phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

PHÚC HẬU