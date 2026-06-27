Mỹ công bố thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Israel và Lebanon đã ký một thỏa thuận khung tại Washington do Mỹ làm trung gian.

Cơ sở hạ tầng tại thị trấn Deir Qanoun En Nahr, miền Nam Lebanon bị phá hủy trong các đợt không kích của Israel. Ảnh: XINHUA

Lễ ký diễn ra tại Washington ngày 26-6, với sự tham gia của Đại sứ Israel tại Mỹ và Đại sứ Lebanon tại Mỹ. Thỏa thuận được ký kết sau vòng đàm phán thứ 5 giữa Lebanon và Israel diễn ra tại Mỹ.

Đây được xem là bước đi đầu tiên hướng tới nền hòa bình lâu dài sau nhiều tháng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Nội dung chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố.

Theo thông tin ban đầu, thỏa thuận thiết lập lộ trình khôi phục chủ quyền của Lebanon, giải giáp và phá bỏ cơ sở hạ tầng quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8 km đã thiết lập ở miền Nam Lebanon.

Các bên cũng thống nhất thành lập một Nhóm Điều phối quân sự ba bên với sự hỗ trợ từ phía Mỹ để giám sát chặt chẽ mọi động thái triển khai trên thực địa.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, Mỹ sẽ quyên góp 100 triệu USD hỗ trợ nhân đạo; hỗ trợ lực lượng vũ trang Lebanon hơn 30 triệu USD.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 giữa Israel và Lebanon chính thức có hiệu lực, hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản cam kết, bất chấp việc thỏa thuận này đã được gia hạn nhiều lần. Hezbollah không tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình này.

PHƯƠNG NAM