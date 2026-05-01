Mỹ hối thúc lãnh đạo Lebanon và Israel gặp mặt

Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon kêu gọi tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp.

Một vụ không kích của Israel tại Lebanon. Ảnh: ANADOLU

Theo Times of Israel, ngày 1-5, Đại sứ quán Mỹ nhận định Lebanon "đang đứng trước ngã rẽ lịch sử, với cơ hội giành lại chủ quyền và định hình tương lai như một quốc gia độc lập".

Theo phía Mỹ, một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, dưới sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể giúp Lebanon đạt được các bảo đảm cụ thể về chủ quyền, an ninh biên giới, hỗ trợ nhân đạo và tái thiết, cũng như khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát của nhà nước trên toàn lãnh thổ.

Đại diện Israel và Lebanon trong tháng này đã có 2 lần gặp nhau tại Washington, động thái hiếm hoi trong nhiều thập kỷ. Sau vòng đàm phán đầu tiên, Tổng thống Trump đã công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon từ ngày 17-4, và sau vòng đàm phán thứ hai, lệnh này được gia hạn thêm 3 tuần.

Tổng thống Trump hy vọng có thể chủ trì cuộc gặp giữa Tổng thống Aoun và Thủ tướng Netanyahu “trong vài tuần tới”, khi hai nước chuẩn bị bước vào đàm phán trực tiếp.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đang bị cả hai phía vi phạm. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin phía Israel vẫn tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào miền Nam Lebanon trong ngày 30-4 khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và yêu cầu hơn 20 làng ở khu vực này phải sơ tán. Ngược lại, Hezbollah cũng tiến hành 10 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel, bao gồm xe tăng và binh sĩ.

KHÁNH MINH