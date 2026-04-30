Israel ra tối hậu thư thời gian đàm phán với Lebanon

Theo Chanel 12 của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump giới hạn các cuộc đàm phán hiện nay với Lebanon trong khung thời gian từ 2 đến 3 tuần, kết thúc vào giữa tháng 5.

Cơ sở hạ tầng tại thủ đô Beirut bị hư hại sau các đợt không kích của Israel. Ảnh: XINHUA

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt đang được thúc đẩy song song. Thủ tướng Israel cho rằng cần đạt kết quả trong khung thời gian ngắn nhằm tránh kéo dài tình trạng bất ổn.

Trước đó, giới chức Israel tuyên bố nếu đàm phán không đạt tiến triển trong thời hạn đề xuất, nước này sẽ tìm kiếm sự chấp thuận để triển khai “kế hoạch ban đầu”, bao gồm mở rộng hoạt động quân sự tại Lebanon. Hiện giới chức Israel đã chỉ đạo quân đội kiềm chế, tránh tiến hành các cuộc tấn công ở phía Bắc sông Litani, trừ những trường hợp đặc biệt cần phê duyệt riêng.

Về phía Mỹ, ông Donald Trump được cho là đã kêu gọi Israel chỉ thực hiện các cuộc tấn công chính xác, có chọn lọc, đồng thời tránh làm gia tăng căng thẳng. Chính sách kiềm chế này được đánh giá là nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao rộng hơn của Mỹ, trong đó có liên quan tới Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Joseph Aoun khẳng định lệnh ngừng bắn giữa nước này và Israel phải được thực thi đầy đủ trước khi các cuộc đàm phán giữa hai bên có thể bắt đầu.

PHƯƠNG NAM