Iran cảnh báo đáp trả việc Israel tấn công Lebanon

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ mở các mặt trận mới và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz để phản ứng trước chiến dịch tấn công của Israel vào Lebanon.

Một toà nhà ở Beirut, Lebanon, hư hại sau đợt không kích của Israel. Ảnh: XINHUA

Cơ quan tình báo của IRGC nêu rõ, Iran coi việc vượt qua các lằn ranh đỏ tại Lebanon và Gaza đồng nghĩa với chiến tranh trực tiếp. Tehran quyết tâm thực hiện các biện pháp phòng thủ đáp trả đi kèm với việc duy trì sự cân bằng tại eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Tasnim, Iran cùng các đồng minh sẽ đáp trả bằng cách kích hoạt các mặt trận khác, trong đó có eo biển Bab el-Mandab, cửa ngõ ra vào biển Đỏ.

Về phía Lebanon, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri tuyên bố lực lượng Hezbollah chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức với Israel, đồng thời cam kết đảm bảo thực thi thỏa thuận này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho phép nối lại chiến dịch không kích vào khu Dahiyeh ở ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon. Để phản đối, Iran tuyên bố tạm dừng trao đổi thông điệp với Mỹ qua các bên trung gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã làm trung gian đạt thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hezbollah. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã có các cuộc điện đàm hiệu quả với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đại diện cấp cao của Hezbollah, qua đó hai bên nhất trí chấm dứt các hành động quân sự qua lại.

PHƯƠNG NAM