Hoãn đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 19-6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock của Thụy Sĩ, đã được hoãn lại.

Người dân trên đường phố Thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: XINHUA

Theo đó, các cuộc trao đổi dự kiến giữa Mỹ, Iran cùng các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar chưa thể tiến hành theo kế hoạch. Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống JD Vance sẽ không đến Thụy Sĩ vào ngày 19-6, để dẫn đầu vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran như kế hoạch.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết, chưa có xác nhận chính thức về việc phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông.

Trước những diễn biến mới, các nước vẫn tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đối thoại về tình hình Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Ngoại trưởng nước này sẽ chủ trì cuộc gặp 4 bên với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại thành phố Alamein ở phía Bắc Ai Cập dọc bờ biển Địa Trung Hải, trong ngày 21-6.

Phía Ai Cập không nêu cụ thể nội dung chương trình nghị sự, nhưng trong thời gian qua, 4 nước nói trên đều tham gia các nỗ lực ngoại giao liên quan.

PHƯƠNG NAM