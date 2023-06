Mỹ truy tố 4 công ty Trung Quốc buôn bán thành phần fentanyl

Ngày 2-6, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết chính phủ nước này đã buộc tội 4 công ty và 8 cá nhân Trung Quốc buôn bán hóa chất được sử dụng để sản xuất fentanyl.

Những công ty này bị buộc tội trong 3 vụ kiện riêng biệt được đệ trình lên tòa án liên bang ở New York, gồm: Hubei Amarvel Biotech Co, Anhui Rencheng Technology Co, Anhui Moker New Material Technology Co, và Hefei GSK Trade Co. Và 8 cá nhân bị truy tố là giám đốc điều hành và nhân viên của 4 công ty này. Hai trong số những người Trung Quốc đã bị bắt khi Bộ Tư pháp Mỹ tăng cường trấn áp loại ma túy tổng hợp chết người này.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết: “Chỉ riêng một trong những công ty hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc này đã vận chuyển hơn 200 kg các tiền chất liên quan đến fentanyl đến Mỹ với mục đích sản xuất 50 kg fentanyl".

Theo Bloomberg, các công ty này bị cáo buộc đã tiếp thị sự sẵn có của các hợp chất cấm này trên phương tiện truyền thông xã hội và quảng cáo rằng họ sẽ dán nhãn ngụy trang để các sản phẩm này tránh được sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật khi vận chuyển.

Các công tố viên cho biết, các sản phẩm này được vận chuyển dưới nhãn là nguyên liệu mỹ phẩm thô và phụ gia thực phẩm.

Đây là lần đầu tiên Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc buôn bán tiền chất fentanyl bên trong lãnh thổ Mỹ, thay vì vận chuyển chúng đến Mexico, nơi khởi nguồn của hầu hết fentanyl được tìm thấy ở Mỹ.