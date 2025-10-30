Nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy minh bạch dòng vốn xanh trong khu vực ASEAN

Ngày 30-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) phối hợp với các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp tổ chức hội nghị Liên đoàn Kế toán ASEAN lần thứ 24 (AFA 24) với chủ đề “Kế toán và tài chính xanh - Định hình tương lai bền vững”.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, sự trung thực và minh bạch thông tin chính là nền tảng của niềm tin, từ đó đảm bảo dòng vốn vận hành đúng hướng, đúng mục tiêu, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển bền vững. Việt Nam luôn đồng hành cùng ASEAN, cộng đồng quốc tế trên hành trình phát triển xanh, tăng trưởng toàn diện và quản trị minh bạch.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam coi việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường vốn minh bạch, lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; ủng hộ việc hài hòa hóa các chuẩn mực kế toán - kiểm toán trong khu vực, bảo đảm sự linh hoạt, phù hợp với trình độ phát triển và điều kiện thực tế của từng quốc gia ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại sự kiện

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị cần thống nhất một lộ trình triển khai khả thi, bắt đầu bằng những yêu cầu cốt lõi và dễ áp dụng. Song song với đó là việc nâng cao năng lực cho đội ngũ kế toán - kiểm toán, xây dựng hệ thống liên thông dữ liệu hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và hiệu quả trong phân bổ dòng vốn xanh.

Nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số, trong đó việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cần được khuyến khích, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị AFA cùng các đối tác xem xét cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để đánh giá dữ liệu, chuẩn hóa đối soát thông tin, thu hẹp khoảng cách năng lực, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước đó, phát biểu khai mạc, GS-TS Đoàn Xuân Tiên, Chủ tịch VAA, nhấn mạnh, với vai trò là nước chủ tịch AFA trong nhiệm kỳ 2024 - 2025, Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến, chương trình thúc đẩy sự phát triển của ngành kế toán, kiểm toán trong khu vực ASEAN, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của cộng đồng nghề nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác, liên kết bền vững giữa các nước thành viên.

AFA đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong việc hài hòa các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán khu vực. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức nghề nghiệp thành viên đã giúp hình thành một nền tảng tiêu chuẩn thống nhất, minh bạch hơn, góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

GS-TS Đoàn Xuân Tiên, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, phát biểu tại sự kiện

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững, AFA đã tích cực thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp trong khu vực thực hiện báo cáo phát triển bền vững, qua đó bảo đảm hoạt động kinh doanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng góp tích cực cho môi trường và cộng đồng.

Những ý tưởng và sáng kiến được đưa ra tại diễn đàn lần này sẽ là nền tảng quan trọng cho các hành động thiết thực trong tương lai, góp phần hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn kế toán - kiểm toán phù hợp với xu hướng phát triển xanh và bền vững.

Cùng với lễ chuyển giao chức Chủ tịch AFA từ Việt Nam (nhiệm kỳ 2024 - 2025) sang Indonesia (nhiệm kỳ 2026 - 2027), hội nghị đã diễn ra với 3 phiên thảo luận chính gồm: kế toán và báo cáo bền vững - nền tảng cho tài chính xanh; mô hình và thực tiễn tài chính xanh; và đào tạo, công nghệ và tương lai bền vững.

LƯU THỦY