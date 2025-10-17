Sáng 17-10, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Kiểm toán nhà nước lần thứ V - năm 2025.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, trong 5 năm qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Kiểm toán nhà nước đã không ngừng thi đua phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, từng bước phấn đấu trở thành công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quang cảnh đại hội

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong 5 năm qua, đưa phong trào thi đua đi vào thực chất hơn. Bên cạnh việc bám sát phong trào thi đua do Đảng, Chính phủ phát động, Kiểm toán nhà nước cần làm tốt phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đề nghị phong trào thi đua của Kiểm toán nhà nước làm tốt “3 thi đua”: thi đua nâng cao hơn chất lượng hoạt động kiểm toán, báo cáo kiểm toán; thi đua giữ vững phẩm chất đạo đức công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thi đua đi đầu trong phong trào chuyển đổi số, chuyển từ hậu kiểm chọn mẫu sang tiền kiểm và kiểm soát toàn diện.

Đại biểu dự đại hội

Báo cáo cho thấy, trong giai đoạn 2020-2025, toàn ngành có hơn 16.000 lượt tập thể và cá nhân được khen thưởng ở các cấp, trong đó 22 tập thể và 37 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Đặc biệt, 42 cuộc kiểm toán được công nhận là “cuộc kiểm toán chất lượng vàng”, thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực nâng cao chất lượng và giá trị kiểm toán.

Đồng thời, Kiểm toán nhà nước còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, với tổng giá trị quyên góp, ủng hộ trên 57 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2025. Ngành cũng đã cung cấp 1.851 báo cáo, tài liệu kiểm toán phục vụ hoạt động giám sát, điều tra, góp phần vào công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, khẳng định vai trò của Kiểm toán nhà nước trong hệ thống chính trị.

ANH PHƯƠNG