Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 254.000 tỷ đồng và trên 125 triệu USD

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tại phiên họp chiều 20-10 của Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tính đến ngày 30-9, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 254.000 tỷ đồng và trên 125 triệu USD. Trong đó, KTNN kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 24.019 tỷ đồng; giảm chi NSNN 92.365 tỷ đồng và gần 109 triệu USD...

Đó là thông tin được Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn nêu trong báo cáo tại phiên họp chiều 20-10 về báo cáo công tác của KTNN nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Tổng KTNN, cơ quan này đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, với những kết quả tài chính và kiến nghị chính sách nổi bật.

Trong đó, KTNN đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 938 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý các cấp (tăng 19,3% so với nhiệm kỳ trước), góp phần khẳng định định hướng đúng đắn là kiểm toán nhằm phát hiện và khắc phục “lỗ hổng” của cơ chế chính sách.

Ông Ngô Văn Tuấn nêu rõ, nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trung bình là 90%, cao hơn đáng kể so với nhiệm kỳ 2016-2021 (74,7%). KTNN đã công khai danh sách các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội từ năm 2024 để tăng cường trách nhiệm giải trình.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, KTNN đã chuyển 17 hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho các cơ quan điều tra, kiểm tra, giám sát (tăng gần 4 lần so với nhiệm kỳ trước).

Theo Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn, trong nhiệm kỳ 2026-2031, KTNN sẽ tập trung xây dựng Luật KTNN (sửa đổi) và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2040, tầm nhìn 2045. Trong công tác chuyên môn, KTNN sẽ tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường; lựa chọn các chủ đề "nóng" và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Để tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, người đứng đầu KTNN đề nghị Quốc hội cho phép KTNN tiếp tục được thực hiện cơ chế trích một phần trong số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị (tương tự cơ chế của cơ quan thanh tra) để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực. Ông cũng đề nghị tạo điều kiện bố trí cơ sở lưu trú công vụ cho cán bộ kiểm toán luân chuyển, điều động để thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

ANH PHƯƠNG