Nâng cao năng lực số cho cán bộ quản lý giáo dục

Chuyển đổi số đã và đang trở thành xu thế tất yếu của yêu cầu hiện đại hóa quản trị trường học. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang tồn tại nhiều bất cập, đòi hỏi các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Yêu cầu bắt buộc

Theo ThS Lê Khánh Vân, giảng viên Khoa Khoa học giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ quản lý trường học, nhằm đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hiệu trưởng cần biết cách sử dụng các công cụ số để quản lý trường học, hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Trong đó, công tác quản lý đòi hỏi hiệu trưởng có kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và quản lý thông tin hiệu quả; sử dụng các công cụ số để chia sẻ thông tin, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên ở môi trường trực tuyến. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, để đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin, lãnh đạo trường học phải có kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh trên môi trường số như: bảo vệ dữ liệu cá nhân người học, quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin trên môi trường số.

Cán bộ quản lý trường học tại TPHCM tham gia lớp bồi dưỡng về ứng dụng chuyển đổi số

Ở góc độ ứng dụng công nghệ trong quản lý tài chính tại trường học, PGS-TS Lý Hoàng Ánh, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Sài Gòn, cho biết, kết quả nghiên cứu của ông và nhóm cộng sự về “Mối quan hệ giữa các yếu tố quản trị tài chính, tài sản và hiệu quả quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập ở Việt Nam” đối với 120 cán bộ quản lý đến từ 50 trường công lập tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng cho thấy, yếu tố ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay chỉ có tác động ở mức độ trung bình đối với công tác quản trị trường học.

Riêng đối với đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp phường, xã, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục. Trong bối cảnh khối lượng công việc tăng lên nhiều lần, số lượng nhân sự (tối đa 2 biên chế ở mỗi phường, xã), hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, ngân sách hành chính lại chưa được bổ sung kịp thời, gây áp lực lớn về nhân lực và tổ chức, điều hành.

Từ thực tế đó, TS Trương Văn Tuấn, Phó trưởng Khoa Khoa học quản lý, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM, đề xuất giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đồng bộ các phần mềm quản lý trường học, kết nối liên thông giữa sở GD-ĐT - quản lý cấp phường, xã - nhà trường để tăng hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, cân bằng giữa nhiệm vụ bồi dưỡng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng

Theo một hiệu trưởng trường THPT tại TPHCM, hiện nay công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số mới tập trung đối với đội ngũ giáo viên do đây là lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, công tác vận hành, quản lý trường học sẽ không thể đạt hiệu quả nếu cán bộ quản lý trường học không có kỹ năng khai thác và quản lý dữ liệu giáo dục. Do đó, vị này đề xuất các cấp quản lý quan tâm hơn đến việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý trường học, đồng thời tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức phụ trách giáo dục ở các phường, xã để tạo tính thông suốt, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với giáo dục.

Theo các chuyên gia giáo dục, hiện nay, các chính sách hiện hành về phát triển năng lực số mới mang tính thí điểm hoặc ngắn hạn, chưa hình thành hệ sinh thái bền vững để phát huy sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ quản lý giáo dục. Do đó, cần tập trung tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ và dữ liệu, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn phục vụ cho quản trị trường học; thiết lập nền tảng dữ liệu dùng chung, đảm bảo khả năng kết nối - chia sẻ giữa các đơn vị; nâng cao năng lực số cho đội ngũ quản lý; thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, thích ứng với công nghệ và sẵn sàng thay đổi đối với cán bộ quản lý trường học.

Theo ThS Lê Khánh Vân, đối với hiệu trưởng các trường học, cần xây dựng chương trình bồi dưỡng về năng lực quản trị nhà trường, năng lực xây dựng và phát triển các mối quan hệ, năng lực số. Trong đó, lãnh đạo các đơn vị trường học được thường xuyên rèn luyện kỹ năng quản lý như: kỹ năng ra quyết định; kỹ năng truyền thông; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, xung đột; kỹ năng hợp tác, chia sẻ trong làm việc nhóm; kỹ năng đàm phán, thuyết phục…

THU TÂM