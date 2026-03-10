Nâng cao ý thức chấp hành quy định về IUU cho ngư dân Côn Đảo

Biên đội I/26 Hải đoàn Biên phòng 18 vừa kết thúc đợt cao điểm tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho các tàu thuyền và ngư dân Đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Chương trình diễn ra từ ngày 4-3 đến 9-3, đã tuyên truyền cho 87 phương tiện tàu thuyền và 769 lượt ngư dân tại vùng biển Đặc khu Côn Đảo.

Tổ công tác Biên đội I/26 Hải đoàn Biên phòng 18 thông tin tuyên truyền những điều cần biết trong chống khai thác IUU đến ngư dân Côn Đảo

Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ phổ biến các quy định của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác hải sản cũng như các quy định về chống khai thác IUU, tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC... đến các chủ tàu cá và ngư dân.

Tổ công tác tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Côn Đảo

Song song đó là tuyên truyền đến các chủ tàu cá, ngư dân chấp hành quy định duy trì thiết bị giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ từ lúc rời cảng đến khi cập cảng, không tháo thiết bị giám sát hành trình để gửi sang tàu cá khác; tham gia tố giác các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn.

Tổ công tác kiểm tra giấy tờ, nhật ký ghi chép hành trình tại một tàu cá hoạt động trên biển

Cùng với công tác tuyên truyền, từ ngày 4-3 đến ngày 9-3, Biên đội I/26 Hải đoàn Biên phòng 18 đã xử lý 8 vụ (8 phương tiện tàu cá) vi phạm về lĩnh vực thủy sản trên vùng biển Tây Nam.

MẠNH THẮNG