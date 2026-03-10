Sáng 10-3: Giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay bật tăng trở lại. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đã vượt 185 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 182,5 triệu đồng/lượng mua vào và 185,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 182,7 triệu đồng/lượng mua vào và 185,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 182,2 triệu đồng/lượng mua vào và 185,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 182,3 triệu đồng/lượng mua vào và 185,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 10-3 (giờ Việt Nam) lên 5.171,3 USD/ounce, tăng gần 44 USD/ounce so phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 164 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi sau cú giảm sâu dưới ngưỡng 5.100 USD/ounce do chịu tác động kép từ đồng USD và thị trường năng lượng. Việc giá dầu thô lập đỉnh ở mức gần 120 USD/thùng đã gây lạm phát, buộc giới đầu tư phải đặt cược vào kịch bản FED duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Quỹ SPDR Gold Trust đã bán ròng thêm 2,3 tấn vàng, nâng tổng lượng xả hàng từ tuần trước đến nay lên hơn 30 tấn. Hiện khối lượng dự trữ của quỹ này chỉ còn 1.070,7 tấn.

NHUNG NGUYỄN