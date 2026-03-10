TPHCM mở rộng thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho tăng trưởng bền vững

Ngày 10-3, tại TPHCM, Diễn đàn “Kết nối đầu tư tác động: Nguồn vốn cho tăng trưởng” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Quỹ Đầu tư Tác động Impact Investment Exchange (IIX) tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC).

Diễn đàn thu hút gần 200 nhà đầu tư, quỹ tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các đại biểu đã tập trung tìm kiếm các giải pháp tài chính nhằm kết nối doanh nghiệp Việt Nam với dòng vốn đầu tư tác động toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Mở rộng kênh hút vốn mới cho doanh nghiệp

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Dự án “Sẵn sàng cho Đầu tư Tác động tại Việt Nam” (IIRV) do Canada tài trợ và được triển khai từ năm 2022. Đến nay, dự án đã huy động khoảng 12,5 triệu USD vốn đầu tư tác động vào Việt Nam, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho gần 250 doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết thành phố luôn giữ vai trò trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đồng thời là địa bàn năng động trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong quá trình phát triển, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, khuyến khích các mô hình kinh doanh bền vững và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh các nguồn vốn truyền thống, các mô hình tài chính mới như đầu tư tác động đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Hình thức đầu tư này không chỉ hướng tới lợi nhuận tài chính mà còn tạo ra giá trị tích cực cho xã hội và môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bao trùm.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chia sẻ mục tiêu phát triển và định hướng thu hút đầu tư tại TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Nắn dòng vốn toàn cầu vào các mục tiêu bền vững

Cùng chia sẻ về vấn đề này, ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam, nhấn mạnh Canada cam kết hợp tác với Việt Nam trong việc xây dựng nền kinh tế bao trùm và bền vững.

“Ở cấp độ toàn cầu, thế giới hiện cần khoảng 4.000 tỷ USD để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Vì vậy, cần xây dựng hạ tầng tài chính đủ mạnh để dẫn dắt dòng vốn tư nhân đến những lĩnh vực cần vốn nhất. Trong đó, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để thu hút dòng vốn này khi đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và đang hình thành cộng đồng doanh nghiệp tạo tác động năng động”, ông Robert Kraybill, Giám đốc Đầu tư của IIX, chia sẻ thêm.

Nhiều nhà đầu tư, quỹ tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tại diễn đàn. Ảnh: MINH XUÂN

Tại diễn đàn, các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính như FinDev Canada, Beacon Fund, Clime Capital và Sweef Capital cũng chia sẻ về cách đánh giá cơ hội thị trường, những điểm nghẽn của dòng vốn cũng như các điều kiện mà doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam cần đáp ứng để tiếp cận nguồn vốn đầu tư tác động trong thời gian tới.

Có thể thấy, việc mở rộng các kênh đầu tư tác động không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn mới mà còn thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Đây cũng được xem là hướng đi quan trọng để Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và hội nhập sâu hơn vào dòng vốn đầu tư toàn cầu.

ÁI VÂN