Kiểm soát chặt, xử lý hiệu quả các vi phạm về IUU

Ngày 1-3, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã kết thúc công tác kiểm tra việc đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn do BĐBP TPHCM phụ trách.

Đoàn do Đại tá Trần Tuấn Anh, Phó Tham mưu trưởng BĐBP làm trưởng đoàn, đã tập trung kiểm tra công tác xử lý vi phạm IUU; công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến; quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động…

anh 1.JPG
Đoàn công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát tàu cá

Đại tá Trần Tuấn Anh yêu cầu, đơn vị nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác chống khai thác IUU. Trong đó, cần chủ động tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá xuất, nhập bến, đặc biệt tại các đảo, cửa sông, cửa lạch, bãi ngang nơi tập trung nhiều tàu cá, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đặc biệt là đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm IUU, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng và khép hồ sơ xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Song song đó, chủ động phối hợp tổ chức kiểm soát chặt chẽ đội tàu cá hoạt động tại địa bàn do đơn vị quản lý; phối hợp tham mưu xử lý có hiệu quả đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

anh 4.JPG
Kiểm tra hồ sơ các phương tiện có dấu hiệu vi phạm IUU

Đến ngày 25-2, TPHCM có 4.455 tàu cá. Từ năm 2024 đến nay, BĐBP Thành phố đã thành lập Tổ chuyên biệt và điều tra xử lý, khởi tố 3 vụ/4 tàu cá/4 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

z7176923931266_1ff3aa4654d8d508ad5cb0afe7791d70.jpg
Tàu cá hoạt động trên vùng biển phía Nam
MẠNH THẮNG

