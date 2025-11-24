Nâng cao ý thức cho học sinh khi tham gia giao thông

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, sáng 24-11, UBND phường Bến Cát (TPHCM) phối hợp Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức tuyên truyền tiểu phẩm “Bảo vệ trẻ em trên mỗi cung đường”.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu, giáo viên, học sinh dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Hơn 1.000 học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn tham gia buổi tuyên truyền

Đại diện UBND phường Bến Cát và Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn tham dự buổi tuyên truyền

Dịp này, các em được hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đi đúng làn đường, tuân thủ đúng tốc độ. Đồng thời báo cáo viên cũng lưu ý một số lỗi vi phạm mà các em thường gặp, như: sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, chạy hàng hai, hàng ba, sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội nón bảo hiểm.

Một tiểu phẩm lồng ghép tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn goao thông cho học sinh

Bên cạnh đó, các em cũng được xem tiểu phẩm “Bảo vệ trẻ em trên mỗi cung đường”. Qua đó, lổng ghép những quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ hơn.

Trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra hơn 19.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 9.000 người; gần 15.000 người bị thương tật suốt đời. Riêng tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em xảy ra gần 2.000 vụ, làm gần 800 trẻ em bị thiệt mạng và hơn 2.000 trẻ em bị thương.

TÂM TRANG