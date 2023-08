Nâng thời hạn tạm trú đã tạo điều kiện cho khách quốc tế lựa chọn đến Việt Nam

Sáng 30-8, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tổ chức họp báo thông tin về kết quả triển khai Luật số 23 và cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate).

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08, Bộ Công an) thông tin về kết quả thực hiện Luật 23/2023/QH15 ngày 25-6-2023 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 23) từ ngày 15-8 đến nay.

Trong các kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh là tiền đề để cải cách giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.

Trong đó, đã bỏ yêu cầu xác nhận thông tin về nhân thân, cư trú của công an xã, phường, thị trấn trong giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan nhằm giảm bớt chi phí đi lại, tránh gây phiền hà cho công dân và tận dụng tối đa thông tin đã có sẵn trong các Cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý.

Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh sẽ khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài tại địa phương theo quy định của pháp luật để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan; chỉ thực hiện xác minh về ảnh của người chưa đủ 14 tuổi đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu (việc xác minh sẽ được lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thực hiện theo quy trình xác minh nội bộ, công dân không phải đến công an xã, phường, thị trấn).

Qua nắm tình hình, A08 nhận thấy du khách nước ngoài (đặc biệt là phía Trung Quốc) đánh giá cao và có những phản hồi tích cực trước chính sách mới về thị thực của Việt Nam, là cơ hội để du lịch Việt Nam tăng sức cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Việc cho phép công dân tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ được xin cấp thị thực điện tử sẽ giúp họ dễ dàng hơn khi quyết định tới Việt Nam, sẽ tạo bước ngoặt về phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời, công dân Việt Nam cũng được tạo điều kiện thuận lợi nhập cảnh theo nguyên tắc có đi có lại.

Theo thống kê từ A08, từ 15-8 đến 30-8, đã có hơn 337.000 lượt người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, chiếm 70% tổng lưu lượng nhập cảnh, tập trung vào công dân một số quốc gia, như Hàn Quốc (155.000 lượt), Nhật Bản (30.000 lượt), Anh (8.000 lượt)...

Việc triển khai thực hiện nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày theo quy định của Luật số 23 đã tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế lựa chọn những chương trình du lịch nghỉ dưỡng, xuyên Việt và liên quốc gia, giúp họ chủ động thời gian, lịch trình tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong khu vực.