Nêu cao trách nhiệm trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 12-KL/TW ngày 19-3-2026 về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025.

>> Toàn văn Kết luận số 12-KL/TW

Theo Kết luận số 12-KL/TW, sau khi xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị nhận định, năm 2025, các ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở Trung ương đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; duy trì tốt nền nếp tự phê bình và phê bình; bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời. Việc bố trí thời lượng tổ chức kiểm điểm ở một số nơi chưa bảo đảm yêu cầu. Tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị, có cá nhân là thành viên tập thể lãnh đạo, quản lý, kể cả cán bộ chủ chốt, thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình; vắng mặt, không trực tiếp kiểm điểm nhưng vẫn được đánh giá, xếp loại. Việc đóng góp, tham gia ý kiến ở một số nơi chất lượng chưa cao, còn biểu hiện qua loa, hình thức, nể nang, né tránh. Một số nơi, việc đánh giá, xếp loại chưa phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ; có tập thể, cá nhân được đề xuất xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhưng chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hoặc được cấp có thẩm quyền giao.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, ban đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, trước hết là người đứng đầu, nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, bảo đảm thực chất, dân chủ, tính chiến đấu; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân. Thông qua kiểm điểm, cần chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân phải chuyển từ đánh giá cảm tính sang đánh giá thực chất, dựa trên dữ liệu, tiêu chí, kết quả, sản phẩm công việc được kiểm chứng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm thực sự là “thước đo” để bố trí, sử dụng cán bộ theo phân cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2025 phải nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, hình thức. Đối với các đồng chí chưa kiểm điểm nhưng vẫn được đánh giá, xếp loại thì phải tiến hành kiểm điểm bổ sung; rà soát, đánh giá, xếp loại lại đối với các tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhưng không bảo đảm tiêu chí hoặc vượt quá tỷ lệ quy định; thực hiện nghiêm quy định mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Bộ Chính trị yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương bổ sung nội dung này vào chương trình các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026.

TRẦN BÌNH