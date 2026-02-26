Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có kết luận quan trọng

Sáng 26-2, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp để lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị tại điểm cầu Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được triển khai, đó là: tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp; rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Tính từ ngày 25-6-2025, khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 211 thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến nay là 246 ngày. Trong thời gian đó, một khối lượng công việc rất lớn đã được triển khai. Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử đến Tổ bầu cử ở các địa phương.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 17 ngày. Thời gian không còn nhiều, song lại là giai đoạn quyết định, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: QUANG PHÚC

"Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có kết luận quan trọng với các nội dung về: công tác nhân sự; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND; công tác thông tin, tuyên truyền và chế độ thông tin, báo cáo", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15-11-2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, đây là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Vì vậy, cuộc bầu cử lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu tài liệu, sôi nổi thảo luận, tích cực đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, căn cứ số lượng đại biểu Quốc hội được phân bổ, các địa phương đã hoàn thành việc đề xuất thành lập đơn vị bầu cử và xác định số lượng đại biểu được bầu ở từng đơn vị. Trên cơ sở đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15-12-2025, xác định cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND các cấp, đến ngày 25-12-2025, 34/34 tỉnh, thành phố hoàn thành xác định đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu. Cả nước có 724 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh (bầu 2.554 đại biểu) và 22.451 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã (bầu 72.613 đại biểu). Các địa phương cũng đã thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định, gồm Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh tại 724 đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại 22.451 đơn vị bầu cử và thành lập Tổ bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

Quang cảnh hội nghị tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chính phủ sẽ chỉ đạo hoàn thành việc lập, công bố, niêm yết danh sách chính thức người ứng cử chậm nhất ngày 27-2-2026 (16 ngày trước ngày bầu cử), tổ chức vận động bầu cử đến trước 7 giờ ngày 14-3-2026; đồng thời tổ chức chặt chẽ việc bỏ phiếu sớm, bảo đảm an toàn hòm phiếu, tài liệu bầu cử và chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai, thời tiết bất lợi, mất điện, gián đoạn thông tin, sự cố kỹ thuật, tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

ANH PHƯƠNG