Kết luận về tình hình, kết quả hoạt động bộ máy hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 31-12, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 228-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Báo Nhân Dân

Kết luận số 228-KL/TW nêu rõ, tại phiên họp ngày 30-12, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 12-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với những kiến nghị, đề xuất nêu trong báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 12-2025.

2. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin; tập trung nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

3. Giao Đảng ủy Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP (ngày 12-6-2025) của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp xã, hoàn thành trong tháng 12-2025; đồng thời sớm hoàn thiện quy định về phân loại và thời hạn giải quyết đối với các thủ tục hành chính có tính chất phức tạp; quy trình chuẩn đối với các thủ tục phải xác minh nhiều bước, liên thông nhiều cơ quan; quy định rõ trách nhiệm và thời hạn phối hợp của các cơ quan liên quan...

Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật và các quy định, hướng dẫn liên quan đến phân cấp, phân quyền.

4. Giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan sơ kết, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 304-QĐ/TW (ngày 10-6-2025) của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho phù hợp, sát thực tiễn.

5. Giao Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu, trình Ban Bí thư ban hành văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 128-QĐ/TW (ngày 14-12-2004) của Ban Bí thư khóa IX về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể.

6. Yêu cầu các cấp ủy địa phương khẩn trương kiện toàn đủ số lượng cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định; đồng thời, rà soát số lượng chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã được bổ nhiệm theo chủ trương nêu tại Kết luận số 164-KL/TW (ngày 6-6-2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai các bước hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ đại học ngành quân sự cơ sở, cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh theo quy định trong nhiệm kỳ 2025-2030.

7. Đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia ban chỉ huy quân sự cấp xã; giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách…; báo cáo Bộ Chính trị trong quý 1-2026.

8. Yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương nghiên cứu, rà soát kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hướng dẫn, giải quyết ngay hoặc tham mưu, đề xuất phương án phân công, lộ trình thời gian xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thông tin đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng tháng báo cáo đầy đủ tiến độ, kết quả thực hiện.

Xem toàn văn Kết luận số 228-KL/TW ở đây: Kết luận số 228.pdf

TRẦN BÌNH