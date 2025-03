Nga, Mỹ họp kín bàn về Ukraine

Khách sạn Ritz-Carlton, nơi diễn ra cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ và Nga. Ảnh: TASS

Đứng đầu phái đoàn Nga là ông Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện), và ông Sergei Beseda, cố vấn Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Phái đoàn Mỹ do ông Andrew Peek, Giám đốc cấp cao tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, và ông Michael Anton, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao dẫn đầu.

Cuộc gặp diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tiến hành điện đàm, nhất trí tiến trình hòa bình (cho Ukraine) sẽ bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, cùng với các cuộc đàm phán kỹ thuật về việc thực hiện lệnh ngừng bắn trên Biển Đen, tiến tới lệnh ngừng bắn toàn diện và hòa bình vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, hai Tổng thống cũng nhấn mạnh “sự cần thiết phải cải thiện quan hệ song phương giữa Mỹ và Nga”. Nhà Trắng cho biết mục đích của các cuộc đàm phán là đạt được lệnh ngừng bắn trên biển ở Biển Đen, cho phép vận chuyển hàng hải được tự do.

MINH CHÂU