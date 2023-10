Ngành điện TPHCM giới thiệu thành tựu chuyển đổi số tại triển lãm Tech4Life

Chiều 4-10, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An Nguyễn Hồng Phúc cho biết vừa ký văn bản gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường học đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học đề nghị tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học trên địa bàn tỉnh Long An.