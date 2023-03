Ngành điện TPHCM: Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế và bảo tồn thiên nhiên với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Đây là một sự kiện quốc tế thường niên được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện nhưng không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm đối phó với tác động của BĐKH.

Năm 2023, sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, ngày 25-3. Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội và góp phần vào nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và BĐKH, EVNHCMC đã có nhiều hoạt động tham gia chiến dịch. Theo đó, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị trực thuộc đăng tải nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 qua màn hình tại trụ sở, trên website, fanpage mạng xã hội Facebook, Zalo, chạy chữ, đăng logo tuyên truyền về Giờ Trái đất 2023 trên các màn hình LED ở sảnh các tòa nhà văn phòng…

Các công ty điện lực có nhiệm vụ triển khai tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường; truyền thông logo, khẩu hiệu về tiết kiệm điện tại trụ sở và các địa điểm giao dịch khách hàng từ nay đến hết tháng 3. EVNHCMC cũng kêu gọi, vận động công nhân, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Giờ Trái đất” do Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng tổ chức.

Vào ngày 25-3, công nhân, viên chức, người lao động và đoàn viên thanh niên EVNHCMC sẽ tham gia giải chạy bộ “Bước chân Xanh” lần 2 - năm 2023 do Thành đoàn TPHCM tổ chức. Từ 19 giờ đến 21 giờ 30, Đoàn Thanh niên EVNHCMC sẽ phối hợp với Thành đoàn TPHCM tham gia chương trình văn nghệ, nhảy đồng diễn; giao lưu với các đại sứ và truyền tải các thông điệp của chiến dịch; tổ chức sự kiện tắt đèn hưởng ứng sự kiện chung của toàn thế giới.

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, năm 2023, EVNHCMC tiếp tục là đơn vị tích cực triển khai nhiều hoạt động tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội và góp phần vào nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và BĐKH. “Thông qua các hoạt động tuyên truyền cụ thể, EVNHCMC mong muốn góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội, xem việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện là hoạt động thường xuyên, đồng hành cùng ngành điện thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”, ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh.

Không chỉ kêu gọi tiết kiệm điện, Đoàn Thanh niên EVNHCMC còn thực hiện nhiều công trình tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố, như công trình thanh niên “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” (lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các đơn vị/trung tâm chăm lo cho thiếu nhi như trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, nhà thiếu nhi...); công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” (thực hiện bó gọn hệ thống lưới điện, cáp thông tin và lắp đèn chiếu sáng dân lập miễn phí tại các tuyến hẻm); công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội” (thi công sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn); công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm” (tuyên truyền, tập huấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh tại các điểm trường, khu dân cư... trên địa bàn thành phố)…