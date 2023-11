Ngành du lịch kêu cứu vì... thiếu "nhạc trưởng" - Khó giảm giá vé máy bay

PHÓNG VIÊN: Theo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hiện mỗi ngày có 20-25 chuyến bay tới đảo, trong đó có 3-4 chuyến bay quốc tế, chỉ bằng 50% cùng kỳ năm trước. Vì sao số chuyến bay đến đảo Phú Quốc lại giảm mạnh như vậy, thưa ông?

* Ông ĐINH VIỆT THẮNG: Lý do khách du lịch nội địa đến Phú Quốc năm 2023 giảm là do du lịch ra nước ngoài phục hồi và tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế trong nước chưa đạt tăng trưởng như mục tiêu và kỳ vọng, người dân phải cân nhắc việc cắt giảm chi tiêu cho hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng. Nhu cầu đến Phú Quốc của hành khách giảm nên các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác để phù hợp, đảm bảo hiệu quả khai thác đội bay. Tính đến hết tháng 9, tổng lượng khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đạt xấp xỉ 3,4 triệu khách, giảm 25% so cùng kỳ 2022.

Số chuyến bay giảm trong khi giá vé tới Phú Quốc lại tăng rất cao. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, giá vé chặng Hà Nội - Phú Quốc đang được bán ở mức 6-9 triệu đồng/vé khứ hồi...

* Hiện tại, giá dịch vụ hành khách trên các đường bay nội địa được điều chỉnh theo Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT. Đường bay Hà Nội - Phú Quốc có độ dài lớn nhất trong hệ thống các đường bay nội địa Việt Nam, có chi phí cao nhất, nên khung giá trên đường bay này cũng cao nhất so với các đường bay khác.

Không chỉ đi Phú Quốc, giá vé máy bay nội địa trong thời gian qua cũng “neo” ở mức cao. Dịp tết, nhiều chặng giá đang rất cao, ông có thể lý giải về điều này?

* Giá vé máy bay được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều dải giá tùy tình hình thị trường, điều kiện vé, thời điểm xuất vé… Đối với thị trường nội địa, các hãng HKVN đang tuân thủ khung giá vận chuyển, không bán vé quá giá trần quy định. Tuy nhiên, giá vé máy bay đi lại phụ thuộc vào quy luật cung/cầu. Vào dịp cao điểm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao và dồn vào những ngày và khung giờ đẹp, dẫn đến giá cao. Bên cạnh đó, do tính chất đặc thù khai thác lệch đầu vào dịp cao điểm, các hãng phải tăng giá vé chiều đông khách bù đắp cho chặng bay cả hai chiều. Dự kiến, mặt bằng giá vé Tết 2024 vẫn tương đương năm 2023.

Nếu so sánh giá vé máy bay nội địa với các hãng trong khu vực thì mức giá vé tính theo kilômet tại Việt Nam vẫn khá thấp. Ví dụ như chặng Hà Nội - TPHCM, mức cao nhất quy định chỉ khoảng 0,11 USD/km; trong khi chặng bay Bangkok đi Chiangmai (Thái Lan) mức giá cao nhất của Thai Airways là 0,22 USD/km; chặng bay Bắc Kinh - Thượng Hải (Trung Quốc) của Air China là 0,27 USD/km…

Theo Cơ quan thống kê về giá tiêu dùng Hoa Kỳ, giá vé máy bay trên phạm vi toàn cầu hiện đang cao hơn 15%-17% so năm 2022 do các chi phí đầu vào tăng cao. Hiện các hãng hàng không đang phải đối mặt với việc nhiên liệu bay Jet A1 tháng 10 có giá trên 122 USD/thùng, tăng hơn 60% so với năm 2019. Đặc biệt, do tỷ giá hối đoái biến động (70% chi phí bay thanh toán bằng ngoại tệ), nên các hãng HKVN vẫn chưa thể có lãi. Giá vé máy bay chưa đủ chi phí nên hãng hàng không khó có thể giảm giá vé.

Nhưng giá vé bay nội địa đang vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân. Cục HKVN có giải pháp gì để khắc phục vấn đề này?

* Để giá vé máy bay ở mức hợp lý, phù hợp với nhu cầu của nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, Cục HKVN đã chỉ đạo các hãng hàng không tăng nguồn cung. Trong dịp cao điểm Tết Giáp Thìn, các hãng dự kiến cung ứng 5,5 triệu ghế trên các đường bay nội địa, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và xấp xỉ 2,1 triệu ghế trên các đường bay quốc tế, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cục HKVN cũng hỗ trợ và khuyến khích các hãng tăng năng lực bằng cách tìm kiếm máy bay thuê ngắn hạn, kéo dài thời gian khai thác hàng ngày của đội bay, tăng cường khai thác các chuyến bay ban đêm; yêu cầu các cảng hàng không chuẩn bị nguồn lực phục vụ nhu cầu bay đêm. Cục HKVN cũng báo cáo Bộ GTVT để chỉ đạo các doanh nghiệp đường sắt, đường bộ phối hợp, tăng cường năng lực vận chuyển đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.