Đắk Lắk: Công an vượt lũ đưa sản phụ đi sinh

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin kêu cứu khẩn cấp từ gia đình sản phụ Trịnh Thị Kim L. (sinh năm 2003, trú thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh) về việc, chị L. có dấu hiệu sắp sinh nhưng không thể ra trạm xá do nhà đang bị cô lập bởi nước lũ. Lúc này, Công an xã Hòa Thịnh đã khẩn trương cử 6 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng hơi chuyên dụng và các thiết bị cứu hộ vào thôn Mỹ Phú để ứng cứu.

Lực lượng công an tiếp cận được nhà sản phụ L.

Các cán bộ, chiến sĩ công an đưa sản phụ L. đến trạm y tế an toàn

Bất chấp mưa lớn, nước lũ chảy xiết, lực lượng công an đã tiếp cận được nhà sản phụ L.. Lực lượng công an đã đưa sản phụ lên xuồng hơi, tìm cách vượt dòng nước lũ để đến trạm y tế gần nhất. Trên đường vượt lũ, các cán bộ luôn theo dõi sát tình trạng sức khỏe của sản phụ, trấn an tinh thần và chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, sản phụ L. đã được đưa đến Trạm Y tế xã an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ lẫn con.

MAI CƯỜNG