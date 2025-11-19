Xã hội

Đắk Lắk: Công an vượt lũ đưa sản phụ đi sinh

SGGPO

Trưa 19-11, Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa vượt lũ, kịp thời đưa sản phụ đến trạm y tế để sinh con.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin kêu cứu khẩn cấp từ gia đình sản phụ Trịnh Thị Kim L. (sinh năm 2003, trú thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh) về việc, chị L. có dấu hiệu sắp sinh nhưng không thể ra trạm xá do nhà đang bị cô lập bởi nước lũ. Lúc này, Công an xã Hòa Thịnh đã khẩn trương cử 6 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng hơi chuyên dụng và các thiết bị cứu hộ vào thôn Mỹ Phú để ứng cứu.

z7240204109518_23ab787a417ed8707aae9a0a04944e4e.jpg
Lực lượng công an tiếp cận được nhà sản phụ L.
z7240204109520_3df990dde3ae620cd6d6c7448ef69c24.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ công an đưa sản phụ L. đến trạm y tế an toàn

Bất chấp mưa lớn, nước lũ chảy xiết, lực lượng công an đã tiếp cận được nhà sản phụ L.. Lực lượng công an đã đưa sản phụ lên xuồng hơi, tìm cách vượt dòng nước lũ để đến trạm y tế gần nhất. Trên đường vượt lũ, các cán bộ luôn theo dõi sát tình trạng sức khỏe của sản phụ, trấn an tinh thần và chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, sản phụ L. đã được đưa đến Trạm Y tế xã an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ lẫn con.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Đắk Lắk đưa sản phụ đi sinh lũ lụt sạt lở

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn