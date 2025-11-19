Đắk Lắk: Thủy điện Sông Ba Hạ xả điều tiết 16.100m³/s, hạ du bị ngập nặng

Lúc 17 giờ 15 phút, Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ có thông báo, hiện lưu lượng nước về hồ là 16.120m 3 /s, lưu lượng nước xả qua tràn về hạ du là 16.100m 3 /s. Phía công ty đang điều tiết lưu lượng nước xả qua tràn xấp xỉ lưu lượng nước về hồ, duy trì mực nước hồ 105m.

Với lưu lượng nước Thủy điện Sông Ba Hạ xả quá lớn nhiều khu dân cư vùng hạ du bị ngập nặng. Trả lời nhanh qua điện thoại, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Hiện hồ chứa của Thủy điện Sông Ba Hạ đã vượt tràn, không thể cắt lũ. Do đó, nước về bao nhiều thủy điện phải xả bấy nhiêu, không thể khác. Hiện vấn đề cấp bách là tập trung hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du đang bị ngập”.

Đến 17 giờ 15 phút, Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả nước qua tràn với lưu lượng 16.100m3/s

Theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ qua, mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước sông Ba, sông Kỳ Lộ… dâng rất nhanh, nhiều vùng ngập sâu 1-3m. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 8.513 hộ tại 80 thôn/xóm bị ngập. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán gần 2.000 hộ với 5.621 người đến nơi an toàn. Tại các xã Tuy An, Đồng Xuân… còn nhiều khu dân cư bị cô lập, chưa thể tiếp cận do nước dâng cao, chảy xiết.

Phường Tuy Hòa bị ngập sâu trong nước

Lực lượng công an tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang nổ lực di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã có công điện yêu cầu các địa phương, sở, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật cảnh báo kịp thời tới người dân. Yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các phương án di dời, sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm, ngập sâu, chia cắt; kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, khu vực ngập lụt sâu, chia cắt để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân; chuẩn bị đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk huy động lực lượng, mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy lợi, thủy điện nhỏ; bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng vận hành điều tiết khi có tình huống phát sinh...

MAI CƯỜNG