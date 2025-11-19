Khánh Hòa: Hồ chứa hơn 1 triệu m³ nước bị xói lở thân đập

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công tác khắc phục sự cố xói lở thân đập hồ thủy lợi Nước Ngọt. Ảnh: AN ANH

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận duy trì lực lượng túc trực, theo dõi chặt chẽ tình trạng hồ đập để bảo đảm an toàn.

Trước mắt, đơn vị cần gia cố ngay các vị trí xung yếu và hạ thấp mực nước hồ xuống mức an toàn. Việc xả nước phải được tính toán khoa học, tuân thủ quy định, nhằm vừa bảo đảm an toàn đập, vừa duy trì nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt sau lũ.

Về lâu dài, UBND tỉnh Khánh Hòa và đơn vị quản lý hồ khẩn trương tham mưu phương án sửa chữa, khắc phục triệt để sự cố.

Thân đập của hồ bị xói lở do nước lũ tràn qua. Ảnh: AN ANH

Theo báo cáo của đơn vị quản lý hồ, sự cố xảy ra sáng 17-11 khi lượng nước từ thượng nguồn đổ về tăng đột biến, đạt khoảng 2.000m³/giây, gấp 5 lần lưu lượng xả tối đa theo thiết kế (418m³/giây). Nước vượt khả năng xả, tràn qua mặt đập, gây xói mòn và sạt lở kéo dài khoảng 150m dọc thân đập.

Đến nay, mực nước hồ đã giảm còn 1,2 triệu m³. Đơn vị quản lý tiếp tục xả để đưa mực nước xuống dưới 1,1 triệu m³; đồng thời khoanh vùng khu vực sạt lở, phủ bạt, đắp bao cát gia cố tạm và theo dõi 24/24 vì dự báo mưa còn diễn biến phức tạp.

Hồ Nước Ngọt có dung tích thiết kế 1,81 triệu m³, nằm trong khu vực Vườn quốc gia Núi Chúa – Phước Bình, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân và tưới cho khoảng 120ha nông nghiệp của xã Vĩnh Hải. Từ ngày 16-11 đến nay, các xã, phường phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn kéo dài. Riêng tại xã Vĩnh Hải, lượng mưa đạt 100-120mm, gây ngập cục bộ và sạt lở nhiều tuyến đường.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG