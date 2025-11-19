Gia Lai: Tạm thời cấm phương tiện qua cầu C10

Xã hội

Khoảng 16 giờ 30 ngày 19-11, UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo giăng dây tạm thời cấm phương tiện qua cầu C10 (xã Ia Pa).

Cầu C10 xói lở, xuất hiện vết nứt, buộc địa phương cấm phương tiện qua lại

Cầu C10 nằm trên tỉnh lộ 662, dài khoảng 20m, nối thôn Blôm với thôn 2 (xã Ia Pa). Tuyến tỉnh lộ 662 kết nối trực tiếp với quốc lộ 25 và quốc lộ 19. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện mố cầu bị xói lở và xuất hiện vết nứt ngang cầu.

Vết nứt ngang cầu

Ông Nguyễn Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết, xã lo ngại việc phương tiện tiếp tục qua lại có thể làm sập cầu, nguy hiểm cho người dân nên buộc phải giăng dây cấm. Địa phương đã báo cho đơn vị quản lý đường để kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn của cầu.

Giăng dây tạm cấm phương tiện qua cầu
