Gia Lai: Tạm thời cấm phương tiện qua cầu C10

Cầu C10 nằm trên tỉnh lộ 662, dài khoảng 20m, nối thôn Blôm với thôn 2 (xã Ia Pa). Tuyến tỉnh lộ 662 kết nối trực tiếp với quốc lộ 25 và quốc lộ 19. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện mố cầu bị xói lở và xuất hiện vết nứt ngang cầu.
Ông Nguyễn Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết, xã lo ngại việc phương tiện tiếp tục qua lại có thể làm sập cầu, nguy hiểm cho người dân nên buộc phải giăng dây cấm. Địa phương đã báo cho đơn vị quản lý đường để kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn của cầu.