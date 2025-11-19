Lũ đặc biệt lớn trên sông Ba, nâng mức rủi ro thiên tai lên cấp độ 4 tại Đắk Lắk

Ngày 19-11, Cục Khí tượng - Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đã nâng mức rủi ro thiên tai do lũ trên lưu vực sông Ba, tỉnh Đắk Lắk lên cấp độ 4 – cấp cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng.

Nhiều nhà dân ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị nước ngập lên tới mái nhà

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sáng cùng ngày, mực nước tại nhiều sông từ Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đều ở mức rất cao và tiếp tục diễn biến phức tạp. Lũ trên sông Ba, sông Kôn và sông Krông Ana đang lên nhanh.

Tại trạm Củng Sơn (sông Ba), mực nước vượt báo động 3 tới 1,42m; tại trạm Phú Lâm vượt báo động 3 là 0,24m. Sông Kôn tại trạm Thạch Hòa đạt mức báo động 3.

Nhiều sông khác từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đến Khánh Hòa cũng đang dao động ở mức báo động 1-3, trong đó có sông Dinh (Khánh Hòa) trên báo động 3.

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, cho biết: "Mức cảnh báo cấp 4 được đưa ra khi khu vực đối mặt tổ hợp nguy hiểm gồm lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, có nguy cơ gây thiệt hại lớn về người và tài sản".

Dự báo đến chiều tối 19-11, lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm có thể đạt mức lịch sử năm 1993 (5,21m). Lũ trên các sông chính như Kôn, Krông Ana, Trà Khúc, Thu Bồn sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong 24 giờ tới, khả năng ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh từ Huế đến Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hiện nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc ở Trung bộ và Tây Nguyên đang ở mức rất cao. Nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là vùng trũng thấp, vùng hạ lưu hồ chứa và khu vực ven sông, có khả năng ngập sâu trong những giờ tới.

Cơ quan khí tượng - thủy văn khuyến cáo người dân vùng mưa lũ hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sườn dốc dễ sạt lở; chủ động sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Cơ quan khí tượng - thủy văn sẽ cập nhật liên tục thông tin cảnh báo về thiên tai ở khu vực này.

PHÚC HẬU