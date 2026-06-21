Ngày hoạt động cao điểm đầy ý nghĩa của những chiến sĩ Hành quân xanh

Trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 20 - năm 2026, ngày 21-6, Thành đoàn TPHCM tổ chức ngày hoạt động cao điểm “20 năm Hành quân xanh - Dấu chân tình nguyện, vì nhân dân phục vụ”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh trao quà cho đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn

Trong ngày hoạt động cao điểm, các chiến sĩ tình nguyện đã cùng tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tặng bình chữa cháy tại khu nhà trọ; ra quân vệ sinh môi trường và tân trang các tuyến đường cờ trên địa bàn phường Tân Khánh, phường Vĩnh Tân;...

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh cùng Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Chèo (ngụ phường Vĩnh Tân)

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh chia sẻ, từ những hoạt động đầu tiên còn nhiều khó khăn, đến nay, Hành quân xanh đã trở thành một trong những chiến dịch tình nguyện mang đậm bản sắc riêng của tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố.

Đồng chí Lê Tuấn Anh cùng Ban chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh thăm, tặng quà chiến sĩ, dân quân tự vệ đang vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan cho tuyến đường Tân Bình 6 (phường Vĩnh Tân)

20 năm qua, hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang đã mang sức trẻ, nhiệt huyết và chuyên môn của mình đến với nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trên tất cả, đó là những hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ gần dân, sát dân, lắng nghe dân và hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại tuyến đường Tân Bình 6 (phường Vĩnh Tân)

CẨM TUYẾT