Tuổi trẻ xung kích xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, sáng tạo, nghĩa tình

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05-6-1911 – 05-6-2026) và 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02-7-1976 – 02-7-2026), sáng 31-5, tại Công viên Văn Lang (phường An Đông), Thành đoàn TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Đồng chí Đặng Minh Thông (thứ 2 từ trái vào) trao cờ xuất quân cho các đội tình nguyện. ẢNH QUANG HUY

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KHCN TPHCM và hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình.

Các đại biểu nhấn nút khởi động Đội hình mùa hè số. ẢNH QUANG HUY

Theo Thành đoàn TPHCM, từ Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè năm 1994, đến nay, tuổi trẻ TPHCM đã xây dựng nên những “thương hiệu” quen thuộc mỗi dịp hè về. Đó là các chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Gia sư áo xanh, Tiếp sức mùa thi. ​Lễ ra quân năm nay quy tụ hơn 5.000 chiến sĩ tình nguyện, tham gia các đội hình. Đây là lực lượng nòng cốt sẽ triển khai hàng loạt công trình, phần việc thiết thực.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, ngày 19-5-2026 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, thành phố đang đứng trước vận hội mới với những yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong hành trình đó, tuổi trẻ phải là lực lượng tiên phong, xung kích, mang khát vọng xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, sáng tạo, hiện đại, nghĩa tình, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi lễ. ẢNH CẨM TUYẾT

Đánh giá về các chỉ tiêu, nhiệm vụ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, đồng chí Đặng Minh Thông cho rằng đã bám sát yêu cầu thực tiễn của TPHCM và của đất nước. Đặc biệt, việc Sở KHCN TPHCM phối hợp cùng Thành đoàn TPHCM triển khai đội hình “Mùa hè số” rất sát với tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW và định hướng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí cũng mong muốn, mỗi chiến sĩ tình nguyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, đến với nhân dân bằng sự chân thành, trách nhiệm, tinh thần phục vụ tận tụy trong mỗi công trình, phần việc. Mỗi hoạt động tình nguyện sẽ góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, thật sự mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng, đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên TPHCM bản lĩnh, nhân văn, năng động, sáng tạo, giàu tinh thần cống hiến.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Mạnh Cường trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. ẢNH CẨM TUYẾT

Trong khuôn khổ lễ xuất quân, hưởng ứng Ngày KHCN và ĐMST Việt Nam 18-5, Sở KH-CN TP phối hợp cùng Thành đoàn TPHCM tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội “Điểm chạm số 2026” với chủ đề Tập huấn kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI) và phổ cập chữ ký số toàn dân. Không gian Ngày hội được tổ chức trực quan thông qua 5 Trạm trải nghiệm số nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân đô thị. Cụ thể, Trạm Công dân số hỗ trợ kích hoạt VNeID mức 2, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, thực hành nộp hồ sơ qua ứng dụng Công dân số thành phố và cấp chữ ký số công cộng miễn phí. Trạm Đảng viên số hướng dẫn cài đặt Sổ tay Đảng viên điện tử và phổ biến giải pháp họp trực tuyến bảo mật cho chi bộ. Trạm Kinh tế số và Hộ kinh doanh hỗ trợ tiểu thương mở tài khoản, xuất mã VietQR, cài eTax Mobile nộp thuế điện tử, đồng thời thực hành ứng dụng các nền tảng ChatGPT, Gemini và Canva AI để thiết kế nội dung quảng cáo, hình ảnh hoặc xây dựng kịch bản phát sóng trực tiếp bán hàng.

Các đại biểu tham quan không gian số tại ngày hội “Điểm chạm số 2026”. ẢNH QUANG HUY

Song song đó, Trạm Kỹ năng số được thiết kế dưới hình thức trò chơi tương tác trực tuyến mang tên Chiến thần bảo mật và quầy Thử thách tin giả, giúp người dân nhận diện cuộc gọi Deepfake, đường dẫn độc hại và phân biệt thông tin dựa trên Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Cuối cùng, Trạm Chữ ký số tổ chức quy trình xác thực thông tin, đăng ký, cấp chữ ký số công cộng và hướng dẫn người dân thao tác ký số trên tài liệu điện tử, hợp đồng dân sự cũng như hồ sơ dịch vụ công trực tuyến để hình thành thói quen trong giao dịch hằng ngày.

Các đơn vị trao kinh phí, hiện vật hỗ trợ chương trình. ẢNH CẨM TUYẾT

Tại buổi lễ, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè đã trao tặng 60 suất học bổng đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tiếp thêm động lực để các em tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời triển khai ngay các hoạt động như: tổ chức sân chơi, lớp học kỹ năng, phổ cập bơi, trao học bổng, chăm lo thiếu nhi, ngày hội “Điểm chạm số 2026”, kết nạp đoàn viên - đảng viên mới, ra quân tẩy xóa bảng quảng cáo sai quy định...

Các chiến sĩ tình nguyện tại lễ xuất quân. ẢNH QUANG HUY

Một số chỉ tiêu, công trình trọng tâm của các chiến dịch - Cải tạo, nâng cấp 200 không gian, điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân, thanh thiếu nhi và điểm sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư. - Trồng mới trên 150.000 cây xanh. - Tập huấn, hỗ trợ nâng cao năng lực số, cải cách hành chính cho ít nhất 1 triệu lượt người dân, thanh thiếu nhi. - Tập huấn khởi nghiệp cho trên 10.000 lượt thanh niên, sinh viên; kết nối hỗ trợ 15 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên, sinh viên. - Chăm lo, hỗ trợ ít nhất 500.000 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. - Tổ chức 200 lớp dạy bơi miễn phí hoặc “tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước” cho thiếu nhi.

