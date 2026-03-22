Tuổi trẻ TPHCM phải tiếp nối tinh thần dấn thân

Tối 22-3, Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026) và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24, năm 2026.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Tuổi trẻ TPHCM tự hào tiếp nối truyền thống 95 năm

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải bày tỏ, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ thanh niên đi trước đã khẳng định lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ trong công cuộc dựng nước và giữ nước; đồng thời truyền cảm hứng cho thanh niên hôm nay tiếp tục con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất, tuổi trẻ thành phố tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, lực lượng nòng cốt, đem sức trẻ để khắc phục hậu quả chiến tranh. Đó là hơn 10.000 thanh niên thành phố tham gia lực lượng thanh niên xung phong, ra quân vào ngày 26-3-1976 để “lên nông trường”, “ra biên giới”. Đó là “sức sống mới” của hàng ngàn thanh niên công nhân với những ngày lao động hăng say tại các nhà máy, xí nghiệp; là các “Bàn tay vàng” góp sức trong cải tiến sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện cũng được thanh niên thành phố triển khai, lan tỏa và mang dấu ấn sâu sắc, từ chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè đến các chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa Phượng Đỏ; chương trình Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh; hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ...

Trong giai đoạn đầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, tổ chức Đoàn đồng hành cùng tuổi trẻ thành phố, từ hành trình trang bị kỹ năng, nghề nghiệp, việc làm đến các sân chơi học thuật, sáng tạo, hội nhập như “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka”, “Cuộc thi ý tưởng Thanh niên khởi nghiệp Startup Wheel”; “Liên hoan sinh viên quốc tế tại TPHCM”...

“Tuổi trẻ thành phố hôm nay luôn khắc ghi và tri ân sâu sắc những cống hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên qua các thời kỳ - những người đã thắp lửa, giữ lửa và truyền lửa cho phong trào thanh thiếu nhi thành phố qua các giai đoạn”, đồng chí Ngô Minh Hải nhấn mạnh.

Dấn thân giải quyết những “bài toán” thực tiễn

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, tuổi trẻ TPHCM đã có nhiều đóng góp quan trọng, để lại những dấu ấn sâu sắc không chỉ trong lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của đất nước, mà còn trong lịch sử hình thành, phát triển của Sài Gòn - Gia Định - TPHCM.

Trong bối cảnh thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên thành phố quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thanh niên cần nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong việc tiên phong định hình diện mạo, vị thế của TPHCM trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đồng thời, tuổi trẻ TPHCM phải tiếp nối tinh thần dấn thân, giải quyết những “bài toán” thực tiễn gắn với sự phát triển của thành phố, hiện thực hóa mục tiêu phát triển thành phố bền vững, hài hòa giữa tiến bộ công nghệ và bảo tồn, bồi đắp các giá trị nhân văn.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là chủ thể trực tiếp xây dựng thành phố thông minh, hiện đại; phát huy vai trò trong giải quyết các vấn đề như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông; đồng thời tiên phong trong phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Mỗi người trẻ thành phố sẽ thực sự là một đại sứ, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo vươn tầm khu vực, khẳng định bản sắc và trí tuệ của thế hệ mới trong dòng chảy toàn cầu. Bên cạnh đó, trong hành trình chinh phục những đỉnh cao công nghệ, tuổi trẻ TPHCM phải luôn chú ý đến việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt thực sự là môi trường rèn luyện toàn diện, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. Tổ chức Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có tư duy sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm, đóng góp cho hệ thống chính trị và sự phát triển của thành phố.

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 9 cá nhân vì thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. Đồng thời, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển.

Tại chương trình kỷ niệm, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM đã trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24 - năm 2026 cho 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp của 10 tập thể. Giải thưởng Hồ Hảo Hớn mang tên người Bí thư đầu tiên của Khu đoàn Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành đoàn TPHCM). Giải thưởng nhằm vinh danh những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, mô hình, giải pháp đột phá đã được kiểm chứng trong thực tiễn, góp phần trực tiếp nâng tầm chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG