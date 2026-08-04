Gia Lai hỗ trợ ICISE phát triển 4 nhóm nghiên cứu, 2 trạm quan trắc biển và vệ tinh

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương hỗ trợ Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phát triển 4 nhóm nghiên cứu cơ bản về vật lý neutrino, vật lý thiên văn, vật lý lượng tử và lý sinh học...; lắp đặt trạm quan trắc biển và thu nhận tín hiệu vệ tinh

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc với GS Trần Thanh Vân về định hướng phát triển ICISE và các chương trình hợp tác khoa học quốc tế trên địa bàn.

Theo thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của GS Trần Thanh Vân (người sáng lập, điều hành ICISE) và ICISE đối với sự phát triển khoa học cơ bản và hợp tác khoa học quốc tế trên địa bàn. Tỉnh thống nhất chủ trương đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho ICISE để đưa Gia Lai trở thành điểm đến của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Cuộc làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (áo trắng) và GS Trần Thanh Vân vào tháng 7-2026. Ảnh: ICISE

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH-CN chủ trì, tham mưu triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có yếu tố quốc tế. Đồng thời đề xuất cơ chế thu hút các nhóm nghiên cứu chất lượng cao đến làm việc tại ICISE và Viện Nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành (IFIRSE).

Trung tâm ICISE được đề nghị lập thiết kế kiến trúc và kết cấu xây dựng khu phòng thí nghiệm, tòa nhà văn phòng làm việc của Viện IFIRSE phục vụ 4 nhóm nghiên cứu cơ bản về vật lý neutrino, vật lý thiên văn, vật lý lượng tử và lý sinh học...

Tỉnh cũng giao các sở, ngành hỗ trợ ICISE đề xuất cơ chế đầu tư, phương án huy động và xã hội hóa nguồn lực triển khai dự án; tìm kiếm nhà đầu tư tiếp tục triển khai Dự án Khách sạn vì khoa học.

Nhóm nghiên cứu về vật lý neutrino (Viện IFIRSE) đang trao đổi về công tác chuyên môn. Ảnh: ICISE

Đối với hợp tác quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao ICISE trình thông tin 2 dự án Trạm Quan trắc Hải dương học và Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS. Sở KH-CN phối hợp hoàn thiện hồ sơ các dự án này trình UBND tỉnh trong năm 2026.

ICISE được giao xây dựng đề án tổ chức hội nghị quốc tế “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi” trình UBND tỉnh. Sở KH-CN cùng Sở VH-TT-DL nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện chuyến bay charter trực tiếp Bangkok - Quy Nhơn phục vụ đưa đón khách quốc tế tham dự hội nghị...

NGỌC OAI