Robotacon WRO 2026: Dự kiến, hơn 1.500 thí sinh tranh tài robot gắn với văn hóa

Ngày 4-8, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai thông tin về kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động Robotacon WRO 2026 sắp diễn ra tại địa phương, dự kiến thu hút hơn 1.500 thí sinh đến từ 8 tỉnh, thành phố.

Chuỗi hoạt động Robotacon WRO 2026 do Sở KH-CN tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty CP Việt Tinh Anh, Đại sứ quán Đan Mạch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, gồm vòng chung kết cấp tỉnh và phối hợp đăng cai vòng chung kết toàn quốc mở rộng.

Chuỗi sự kiện dự kiến có hơn 1.500 thí sinh đến từ khoảng 350 trường học thuộc 8 tỉnh, thành phố tham gia. Vòng chung kết cấp tỉnh Gia Lai diễn ra ngày 7 và 8-8 tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) với 107 đội tranh tài ở 5 bảng đấu gồm robot nhiệm vụ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nhà kiến tạo tương lai và robot sumo.

Tỉnh Gia Lai sắp đăng cai tổ chức chuỗi hoạt động Robotacon WRO 2026. Ảnh minh họa từ BTC

Vòng chung kết toàn quốc mở rộng diễn ra từ ngày 21 đến 24-8, tại Nhà thi đấu đa năng, Trường Đại học Quy Nhơn với 165 đội, tương đương khoảng 495 thí sinh.

Chủ đề mùa giải năm nay là "Robots Meet Culture" (robot gặp gỡ văn hóa), khuyến khích các đội thi nghiên cứu cách robot hỗ trợ sáng tạo, bảo tồn và lan tỏa các giá trị nghệ thuật, văn hóa. Các bài thi không chỉ kiểm tra kỹ năng lắp ráp, lập trình, vận hành robot mà còn hướng học sinh vận dụng tư duy công nghệ để tiếp cận các vấn đề về văn hóa, di sản và thực tiễn.

Đội vô địch bảng B1 cấp tỉnh sẽ giành quyền tham dự giải robot quốc tế mở rộng WRO Open Championship tại Ấn Độ, vào tháng 9-2026. Tại vòng chung kết toàn quốc, các đội đạt thành tích cao sẽ được tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự WRO International Final 2026, tại Puerto Rico và các giải quốc tế mở rộng theo phân bổ của ban tổ chức.

NGỌC OAI