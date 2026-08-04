Lan tỏa các mô hình chuyển đổi số hiệu quả

Tọa đàm là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình, sáng kiến chuyển đổi số hiệu quả; đề xuất giải pháp góp phần đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu tham dự tọa đàm

Trao đổi tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM cho biết, mùa hè 2026, Thành đoàn đã phối hợp triển khai các đội hình “Mùa hè số” với gần 13.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân 168 phường, xã, đặc khu tiếp cận công nghệ số. Từ cuối tháng 5 đến nay, các đội hình đã hướng dẫn 59.382 lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ chỉnh lý, số hóa dữ liệu, thực hiện chuẩn hóa 8.074 hồ sơ, tài liệu hành chính...

Đồng chí Nguyễn Đức Trung trao đổi tại tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, Thành đoàn sẽ tiếp tục phát triển bền vững mô hình đội hình “Mùa hè số”; tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và địa phương để đưa sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp công nghệ của sinh viên vào giải quyết các yêu cầu thực tiễn; đảm nhận vai trò cung cấp lực lượng tình nguyện viên có chuyên môn công nghệ, phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ kỹ năng số phù hợp từng nhóm đối tượng.

Đồng chí Hoàng Minh Thắng chia sẻ tại tọa đàm

Theo đồng chí Hoàng Minh Thắng, đại diện Hội Nông dân TPHCM, Hội đã ghi nhận nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông qua hội thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” như: Sử dụng máy bốc vác lúa trên đồng ruộng; Ứng dụng công nghệ sinh học và tự động hóa vào quá trình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo theo hướng hữu cơ; Ứng dụng năng lượng xanh và công nghệ IoT trong quản lý, chăm sóc vườn mai... Các cấp Hội cũng hỗ trợ hơn 4.000 nông dân mở tài khoản trên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ trên 500 hộ thiết lập mã số vùng trồng cho sản phẩm chủ lực.

Thời gian qua, Hội LHPN TPHCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua việc xây dựng phần mềm, ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, như: thư viện điện tử; ứng dụng “Trợ lý AI - Bạn đồng hành của Phụ nữ TPHCM”, giúp hội viên, phụ nữ tiếp cận nhanh thông tin, kỹ năng số...

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ đề xuất, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo cơ quan có liên quan xem xét, tiếp tục có sự đầu tư về vật chất, bố trí nhân lực, đảm bảo kinh phí, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất trong các phong trào thi đua, phục vụ hiệu quả đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

CẨM TUYẾT