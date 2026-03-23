Chiều 23-3, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo đó, sáng 23-3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc hội nghị.

Sau phần khai mạc, tại hội trường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: 1. Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; 2. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; 3. Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu làm việc tại hội trường để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: 1. Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; 2. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; 3. Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: 1. Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 2. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 3. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; 4. Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

TRẦN BÌNH