Chính trị

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

SGGPO

Chiều 23-3, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo đó, sáng 23-3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc hội nghị.

Sau phần khai mạc, tại hội trường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: 1. Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; 2. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; 3. Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu làm việc tại hội trường để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: 1. Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; 2. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; 3. Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: 1. Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 2. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 3. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; 4. Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

TRẦN BÌNH

Từ khóa

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn Trọng thể XIV Hội trường Tô Lâm Khai mạc Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn