Nghẹt thở phút giây tranh biện vòng chung kết cuộc thi Voice of iSchool

Cuộc thi Voice of iSchool 2023 đã đi đến vòng chung kết, sau hơn 6.000 bài dự thi từ các học sinh iSchool khắp cả nước, tạo nên một sân chơi sôi động và kịch tính. Với chủ đề tập trung vào việc giải quyết các vấn đề phát triển bền vững, cuộc thi đã mang đến những diễn biến đầy hấp dẫn vào ngày 12-11-2023.

Đầu năm học, khi Voice of iSchool 2023 bắt đầu khởi động đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng học sinh iSchool trên khắp cả nước. Không chỉ góp phần tạo nên không khí sôi động tại các trường, cuộc thi còn tạo ra một làn sóng tích cực trên mạng xã hội với hàng ngàn lượt xem và chia sẻ cho các bài dự thi.

Với chủ đề “Be the change you want to see in this world”, cuộc thi Voice of iSchool 2023 không chỉ là một sân chơi giúp rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ mà còn mở ra cơ hội cho học sinh thể hiện khả năng tư duy logic, khả năng lập luận, và kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

Các thí sinh được chọn lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Voice of iSchool 2023 đều là những học sinh trẻ tài năng, sở hữu tư duy phản biện sắc bén và kiến thức vững về các vấn đề xã hội, môi trường, và phát triển bền vững. Với khả năng thuyết trình tự tin, cuốn hút và kỹ năng ngoại ngữ mạch lạc của các thí sinh, chương trình hứa hẹn sẽ chứa đựng những góc nhìn sáng tạo cùng các giải pháp đầy tính thuyết phục, đúng với tinh thần “Become Global Citizen” của Hệ thống iSchool xây dựng suốt 15 năm qua.

Cùng nhau giải quyết những chủ đề về phát triển bền vững toàn cầu từ giải quyết vấn đề trầm cảm ở thanh thiếu niên, xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo cho đến hiện tượng chảy máu chất xám, ngay từ vòng thi đầu tiên, các thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi Voice of iSchool đã có những màn tranh biện cực “gắt”.

Đặc biệt, khi chia sẻ về giải quyết vấn đề trầm cảm, các thí sinh của đội Owls đã đề cập đến dự án “Bạn ơi ổn không” của Trường HNQT iSchool Quảng Trị. Đây là một trong những sản phẩm xuất sắc nhất của Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Giáo dục Việt Nam trên nền tảng công nghệ thông tin 2022-2023”.

Dưới sự cố vấn của giáo viên tâm lý, giáo viên hướng dẫn dự án nhằm thu hút sự quan tâm, cũng như lan toả kiến thức về sức khỏe tinh thần và những nội dung tích cực như: cách vượt qua áp lực, lo âu, giải tỏa căng thẳng,… để hướng tới cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc, ý nghĩa, nhằm xây dựng cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn.

Kết quả chung cuộc, học sinh Nguyễn Bảo Long trường iSchool Nha Trang xuất sắc giành giải thưởng dành cho ngôi vị quán quân, kèm theo 1 suất thi IELTS hoàn toàn miễn phí từ nhà tài trợ IDP.

Voice of iSchool 2023 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình rèn luyện năng lực tiếng Anh cho học sinh của Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế iSchool. Đây là nền tảng vững chắc cho việc tạo ra những thế hệ trẻ thuần thục ngôn ngữ, sẵn sàng đối mặt với thách thức của tương lai, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.