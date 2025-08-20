TPHCM: Triển khai giảng dạy STEM song ngữ trong năm học 2025-2026

Sáng 20-8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 giáo dục phổ thông, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, thành phố sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp sâu rộng trí tuệ nhân tạo vào dạy và học tiếng Anh trong năm học 2025-2026.

Học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp trải nghiệm nhiều hoạt động về STEM tại trường học

Theo đó, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM) Lâm Hồng Lãm Thúy cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp sâu rộng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo (VR/AR) vào quá trình dạy và học tiếng Anh trên nền tảng học tập trực tuyến nhằm tạo môi trường học tập cá nhân hóa, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đây là một trong những giải pháp nhằm thực hiện Kết luận 91- KL/TW (ngày 12-8-2024) của Bộ Chính trị và Quyết định 1600/QĐ-TTg (ngày 19-12-2024) của Thủ tướng Chính phủ hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường học tập tiếng Anh toàn diện, khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp và học tập hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu đó, ngành giáo dục sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước; đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thu hút giáo viên giỏi, giáo viên bản ngữ đến công tác tại các trường, đặc biệt là ở các khu vực khó khăn.

Về cơ sở vật chất, thành phố sẽ đầu tư xây dựng, nâng cấp phòng học chức năng, trang bị thiết bị nghe nhìn, máy tính, kết nối Internet cho các trường, ưu tiên các khu vực mới sáp nhập và vùng khó khăn; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đầu tư cơ sở vật chất và học liệu.

Đặc biệt, toàn ngành tập trung phát triển ngân hàng học liệu số, ứng dụng học tập tương tác để học sinh có thể tự học, tự luyện tập mọi lúc, mọi nơi; xây dựng ngân hàng tài liệu, hoạt động mẫu cho giáo viên các môn học khác để giúp các thầy, cô dễ dàng tích hợp tiếng Anh vào bài giảng.

Vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM thẩm định và phê duyệt chương trình STEM song ngữ Anh - Việt do Tập đoàn EMG Education xây dựng để triển khai tại các trường tiểu học, THCS, THPT trong năm học 2025-2026.

Chương trình gồm 36 modul xuyên suốt cho các khối lớp từ 1 đến 12. Cấu trúc mỗi modul được xây dựng theo chu trình 3 giai đoạn: nghiên cứu (học sinh tiếp cận vấn đề một cách khoa học), xây dựng (thực hành, thiết kế giải pháp để giải quyết vấn đề) và trình bày (trình bày, thuyết minh kết quả một cách thuyết phục).

Toàn bộ các học liệu đều được biên soạn bằng ngôn ngữ Anh - Việt, giúp học sinh phát triển đồng thời tư duy STEM và kỹ năng ngôn ngữ. Trong mỗi modul, học sinh được đánh giá thường xuyên dựa trên một khung đánh giá năng lực STEM có hệ thống, đánh giá toàn diện các kỹ năng STEM, chỉ số tư duy đổi mới sáng tạo và phẩm chất cốt lõi của người học.

Trong quá trình dạy và học, các giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh ưu tiên sử dụng vật liệu sẵn có, chi phí thấp, phù hợp với hoàn cảnh địa phương.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT TPHCM, ưu điểm của chương trình giáo dục STEM song ngữ là được xây dựng từ các vấn đề thực tế của cộng đồng như ô nhiễm không khí, nước sạch, năng lượng tái tạo, y tế cộng đồng… nên gần gũi, dễ tạo hứng thú cho học sinh.

Trước đó, các giáo viên sẽ được tập huấn chuyên môn về phương pháp giảng dạy và thao tác kỹ thuật để giảng dạy song ngữ Anh - Việt.

Đây là một trong những giải pháp nhằm từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới...

Trong năm học 2024-2025, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường có tích hợp việc tổ chức thực hiện giáo dục STEM, khuyến khích thực hiện đầy đủ cả 3 hình thức: bài học STEM, trải nghiệm STEM và làm quen với nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Bên cạnh đó, các trường cũng đưa nội dung giáo dục kỹ năng công dân số vào giảng dạy ở cấp tiểu học, tích hợp giáo dục kỹ năng công dân số; đẩy mạnh tổ chức thực hiện mô hình “Trường học xanh, lớp học mở” để công khai chất lượng giáo dục đến từng cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội. Tới đây, trong năm học 2025-2026, toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện kho học liệu số dùng chung, đa dạng hóa hình thức dạy học tích hợp, phát triển các dự án giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo, khung năng lực số, đặc biệt là Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

