TPHCM: Thí điểm triển khai bộ công cụ đánh giá trẻ làm quen tiếng Anh

Sáng 19-8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu yêu cầu các cơ sở giáo dục tạo điều kiện cho trẻ làm quen tiếng Anh, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Tạo hứng thú làm quen ngoại ngữ

Theo bà Nguyễn Phương Lan, Tổng Giám đốc EMG Education, trong bối cảnh toàn cầu hóa và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, việc trang bị cho trẻ mầm non các kỹ năng nền tảng, đặc biệt là năng lực ngôn ngữ, trở thành nhu cầu tất yếu.

Trong đó, việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời không chỉ góp phần hình thành nền tảng vững chắc cho việc học ngoại ngữ ở các bậc học tiếp theo, mà còn đáp ứng định hướng từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường theo Kết luận số 91-KL/TW (ngày 12-8-2024) của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc ứng dụng chuyển đổi số đã và đang mang lại rất nhiều thuận lợi, tăng tính hiệu quả trong việc tổ chức cho trẻ làm quen ngoại ngữ cũng như công tác đánh giá kết quả làm quen với tiếng Anh cho trẻ trong độ tuổi mẫu giáo (từ 3-6 tuổi).

Học sinh mầm non TPHCM tham gia khảo sát tiếng Anh theo bộ công cụ đánh giá của EMG

Xuất phát từ những yêu cầu đó, EMG Education đã xây dựng và triển khai các mô hình phù hợp, trong đó nổi bật là Chương trình ứng dụng nền tảng công nghệ Immersive mầm non và Bộ công cụ đánh giá năng lực làm quen tiếng Anh cho trẻ từ 3-6 tuổi. Đây là các giải pháp chuyển đổi số được thiết kế khoa học, phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mầm non, đồng thời đáp ứng xu thế đổi mới giáo dục hiện nay.

Chương trình Immersive mầm non là nền tảng giảng dạy toàn diện, hỗ trợ giáo viên tổ chức hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ. Cùng với đó, bộ công cụ đánh giá được thiết kế nhẹ nhàng, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu giảng dạy của chương trình giáo dục, góp phần nâng cao tính hiệu quả và bền vững của hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non tại TPHCM.

“Nền tảng làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo EMG Immersive Learning chú trọng phát triển kỹ năng nghe và nói cho trẻ, đồng thời tích hợp nhiều hoạt động sinh động, có tính tương tác cao, tạo hứng thú và khuyến khích trẻ tham gia tích cực thông qua các đoạn phim, hình ảnh trực quan sinh động, bài hát, đoạn ghi âm trong mỗi bài học. Sự kết hợp này giúp tạo cảm giác quen thuộc, gắn kết và tăng tính hấp dẫn đối với trẻ”, bà Nguyễn Phương Lan cho hay.

Chương trình Immersive mầm non gồm 35 tuần cho mỗi năm học, xuyên suốt 3 năm học tương ứng với các lứa tuổi 3-4 tuổi, 4-5 tuổi và 5-6 tuổi. Mỗi năm học gồm 8 chủ đề phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, đặc biệt là các chủ đề gần gũi với văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động bổ trợ về những dịp lễ đặc biệt như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu và Giáng sinh…

Việc phân bổ chủ đề theo độ tuổi bảo đảm tính kế thừa và phát triển, từ các khái niệm đơn giản gắn liền với bản thân và gia đình ở lứa tuổi mẫu giáo từ 3-4 tuổi, đến các chủ đề phong phú hơn về xã hội và môi trường xung quanh ở lứa tuổi từ 4-6 tuổi.

Lấy trẻ làm trung tâm

Bên cạnh đó, Bộ công cụ đánh giá làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo EMG Early Years English Milestone Tracker được thiết kế dựa trên Bộ chuẩn kỹ năng tiếng Anh toàn cầu (GSE Pre-Primary) dành cho trẻ từ 3-6 tuổi do Tập đoàn Giáo dục Pearson - tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới - phát triển.

Công cụ đánh giá làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo nhằm cung cấp thông tin về trình độ của trẻ ở mức cơ bản làm quen với tiếng Anh; đưa ra phản hồi cá nhân để giúp nhà trường, hội đồng sư phạm điều chỉnh phương pháp và lộ trình giảng dạy phù hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất; nuôi dưỡng niềm yêu thích của trẻ đối với tiếng Anh và tăng cường sự tự tin cho trẻ khi sử dụng tiếng Anh.

Đặc biệt, bộ tài liệu Đánh giá làm quen tiếng Anh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt theo Quyết định số 2088/QĐ-BGDĐT (ngày 21-7-2025).

Theo đó, bộ công cụ được triển khai dưới nhiều hình thức như quan sát, theo dõi khả năng sử dụng tiếng Anh của trẻ; trò chuyện, đặt câu hỏi phù hợp với tình huống, trình độ; trò chơi tương tác thông qua hình ảnh trực quan, sinh động…

Toàn bộ hoạt động đánh giá được thực hiện trên máy tính bảng, nâng cao hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số, giúp trẻ dễ dàng tương tác, đồng thời hỗ trợ các trường ghi nhận kết quả chính xác, khách quan và nhanh chóng.

Sau khi hoàn thành, kết quả các hoạt động đánh giá được thể hiện trên thang điểm phản ánh mức độ đạt được của trẻ.

Giai đoạn thí điểm trong năm học 2024–2025 vừa qua, EMG Education đã phối hợp với 27 trường mầm non, đánh giá 1.745 trẻ thuộc cả 3 độ tuổi. Kết quả cho thấy sự hứng thú và tích cực tham gia của trẻ, cùng phản hồi tích cực từ lãnh đạo nhà trường và giáo viên, cũng như phụ huynh, khẳng định tính thân thiện và lấy trẻ làm trung tâm của công cụ đánh giá.

Các trường mầm non tham gia thực hiện đánh giá được nhận các báo cáo tổng kết với thông tin chi tiết kết quả của trẻ, qua đó cung cấp một bức tranh toàn cảnh về quá trình triển khai, góp phần đánh giá chất lượng, điều chỉnh và định hướng phương pháp, kế hoạch của hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong thời gian qua của trường.

Theo Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) Lương Thị Hồng Điệp, việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở bậc mầm non, hỗ trợ giáo viên thực hiện hiệu quả mục tiêu của chương trình Giáo dục mầm non, đồng thời từng bước hiện thực hóa định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường theo Kết luận số 91-KL/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

THU TÂM