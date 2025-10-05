Nghi ngờ trẻ bị tự kỷ, gia đình phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 địa chỉ số 44 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM

Để nhận biết trẻ có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ (ASD) hay không, Bác sĩ – Tâm lý gia Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi (TPHCM), hướng dẫn cách nhận diện sớm: “Một trong những dấu hiệu chính nhận biết trẻ tự kỷ là khả năng giao tiếp xã hội kém. Quan sát trẻ sẽ thấy trẻ ít giao tiếp bằng mắt, không chỉ tay, tay ít hoạt động trong giao tiếp hay ít chia sẻ. Trẻ tự kỷ sẽ có những hành vi lặp lại, thói quen cứng nhắc, khó thích nghi khi thay đổi môi trường. Biểu hiện qua việc hay làm đi làm lại việc xếp đồ, xoay vòng, đi nhón gót… dấu hiệu bé chậm nói, kém giao tiếp cũng rất dễ nhầm lẫn với rối loạn phổ tự kỷ”.

Triệu chứng lâm sàng của tự kỷ là rất đa dạng. Việc theo dõi sự phát triển của trẻ để phát hiện sớm các bất thường trong đó có phát hiện sớm tự kỷ là rất quan trọng vì điều này giúp thiết lập một chương trình can thiệp sớm nhất và quyết định sự thành công của việc can thiệp sớm cho trẻ, đồng thời còn giúp gia đình trẻ định hướng và có được cơ hội tốt nhất.

Bác sĩ – Tâm lý gia Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 chi nhánh số 44 Nguyễn Văn Trỗi (TPHCM)

Vì vậy, việc gia đình phát hiện sớm, thấy nghi ngờ bất cứ điều gì bất thường, nên cho bé gặp chuyên gia và khám nghiệm ngay. Theo Bác sĩ – Tâm lý gia Nguyễn Thị Xuân Hương, bé sẽ được kiểm tra DSM 5 (viết tắt của Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition - Sổ tay chẩn đoán và Thống kê các rối loạn tâm thần được xuất bản bởi Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ APA, Tái bản lần thứ Năm), qua đó chia rối loạn phổ tự kỷ thành 3 mức độ, dựa trên mức độ cần hỗ trợ các khiếm khuyết của người mắc chứng tự kỷ trong cộng đồng.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận con của chị N.T.M.A. (TPHCM) chỉ chậm nói và có rối loạn về ngôn ngữ nên kiểm tra để nhận diện nguyên nhân chậm nói. Bác sĩ – Tâm lý gia Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết: “Chậm nói, hay còn gọi là chậm phát triển ngôn ngữ, là tình trạng khi trẻ không phát triển khả năng nói và giao tiếp ngôn ngữ một cách bình thường so với độ tuổi. Chậm nói có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm các yếu tố sinh lý, tâm lý, môi trường và di truyền. Điều trị chậm nói phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ của tình trạng này, nhưng thường tập trung vào việc cải thiện khả năng giao tiếp của trẻ thông qua các phương pháp can thiệp sớm”.

Một góc không gian vận động, thư giãn và kiểm tra tâm lý của trẻ trong phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315

Tại phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315, mỗi trẻ đều được chuyên viên tâm lý có kinh nghiệm thực hiện buổi đánh giá tâm lý. Buổi đánh giá kéo dài khoảng 45 - 60 phút. Chuyên viên tâm lý sẽ tập trung quan sát và ghi nhận sự phát triển toàn diện của trẻ ở thời điểm hiện tại gồm các kỹ năng như vận động thô, vận động tinh, ngôn ngữ, nhận thức, đồng thời quan sát các kỹ năng giao tiếp, chơi và tương tác xã hội của trẻ.

Dựa trên kết quả đánh giá ban đầu, đội ngũ giáo viên tại phòng khám Tâm Thần - Tâm Lý Nhi khoa 315 sẽ xây dựng giáo án can thiệp cá nhân hóa và phác thảo chương trình can thiệp phù hợp với nhu cầu của từng trẻ. Giáo viên can thiệp sẽ đồng hành cùng trẻ trong từng giai đoạn can thiệp đảm bảo quá trình can thiệp diễn ra liên tục, có định hướng và phù hợp với tốc độ phát triển riêng biệt của mỗi trẻ.

Hệ Thống Y Tế 315 hiện đã có hơn 170 phòng khám chuyên khoa trên toàn quốc dành cho từng lứa tuổi, giới tính và loại bệnh riêng. Gồm có: Nhi Đồng 315, Tiêm Chủng Nhi 315, Phụ Sản 315, Mắt 315, Tim Mạch – Tiểu Đường 315 và Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 mới ra mắt tại địa chỉ 44 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 chuyên sâu hoàn toàn về tâm thần – tâm lý nhi khoa, kết hợp y học hiện đại, liệu pháp tâm lý tiên tiến và sự đồng hành chặt chẽ từ gia đình. Tâm thần – Tâm lý Nhi khoa 315 quy tụ đội ngũ bác sĩ Nhi khoa phát triển, Nhi khoa thần kinh và chuyên gia Tâm lý nhi khoa giàu kinh nghiệm, đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước. Khác biệt nổi bật là việc xây dựng phác đồ cá nhân hóa cho từng trẻ, dựa trên đặc điểm tâm lý, thể chất và hoàn cảnh gia đình.