Ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện chuẩn quốc tế tại Đặc khu Phú Quốc

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện chuẩn quốc tế Phú Quốc. Ảnh: NAM KHÔI

Đây là công trình nằm trong Đề án Cấp cứu ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025-2030, do Bộ Y tế chủ trì và Tập đoàn Vingroup tài trợ 1.000 tỷ đồng, nhằm hướng tới xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện đại. Sự kiện góp phần nâng cao năng lực y tế quốc gia và chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế lớn như APEC 2027.

Tại lễ ra mắt, Tập đoàn Vingroup đã bàn giao 8 xe cứu thương và các trang thiết bị y tế hiện đại cho cơ sở. Mỗi xe cứu thương được trang bị máy thở, máy sốc điện tích hợp, monitor, siêu âm xách tay, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương, dây đai dụng cụ hồi sức…

Hệ thống xe được thiết kế nhỏ gọn, chống nước, chống bụi, chịu rung lắc, phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu đặc thù của khu vực biển, đảo.

Các thiết bị trên xe cứu thương đều được trang bị hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: NAM KHÔI

Cơ sở có hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lái xe cứu thương được đào tạo chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, gồm: hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu trên biển và vận chuyển hồi sức nâng cao…

Mục tiêu cơ sở đặt ra là tiếp cận hiện trường chỉ trong 8 phút ngay sau khi nhận được yêu cầu. Số hotline 115 sẽ chính thức được kích hoạt và đưa vào hoạt động tại Phú Quốc kể từ ngày 10-10. Sau khi nhận yêu cầu, nhân viên điều phối sẽ chủ động điều xe cấp cứu gần nhất từ 3 trạm vệ tinh tại các khu vực trọng điểm Dương Đông, An Thới, Gành Dầu để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử trí kịp thời trong “thời gian vàng” nhằm gia tăng cơ hội sống sót cho người bệnh.

Được biết, Phú Quốc là một trong 6 địa phương (gồm: Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng) đầu tiên trên cả nước thí điểm mô hình cấp cứu ngoại viện.

NAM KHÔI