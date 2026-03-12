Thừa cân, béo phì: Kết hợp điều trị giữa dinh dưỡng và vận động

Ngày 12-3, báo Pháp luật TPHCM tổ chức talkshow “Béo phì: Hệ luỵ, cách phòng tránh và phương pháp điều trị” với sự tham gia của một số chuyên gia dinh dưỡng và y bác sĩ trên địa bàn thành phố.

Các chuyên gia tại talkshow. QUANG HUY

Theo BS.CKII, Đỗ Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TPHCM, thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam có khoảng 21% dân số (trên 20 triệu người) đang sống chung với thừa cân, béo phì. Đáng chú ý, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở Việt Nam đang tăng khoảng 38%, thuộc mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ béo phì ở khu vực thành thị tăng cao hơn nông thôn. “Tại TPHCM, con số này lên tới 37% - 38%. Đáng lo ngại, tình trạng béo phì ở trẻ em học đường (6 - 18 tuổi) của thành phố khoảng 44%. Đây là con số đáng báo động”-BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp nói.

Ở góc độ điều trị, TS.BS Trần Minh Trí, chuyên khoa Tim mạch, Phòng khám đa khoa Ngọc Minh cho biết, có nhiều yếu tố dẫn tới tình trạng thừa cân béo phì ở giới trẻ như chế độ dinh dưỡng bất hợp lý, lối sống thụ động, tốc độ ăn uống cho tới các vấn đề về viêm mãn tính mức độ thấp, hoặc yếu tố di truyền và bệnh lý và cả yếu tố về kinh tế…

BS.CKI Trương Phước Tân, chuyên khoa Nội tiết - tiểu đường - béo phì, chỉ rõ tác động tiêu cực tới sức khỏe, đặc biệt ở giới trẻ. Cụ thể, người trẻ tiêu thụ đường tinh luyện thường xuyên sẽ làm tăng nồng độ đường trong máu đột ngột, dẫn đến tình trạng kháng Insulin, đây là tiền đái tháo đường và đái tháo đường tuýp 2 ở người trẻ. Cạnh đó, thói quen ăn đêm cũng là nguyên nhân thúc đẩy tình trạng thừa cân béo phì, và gây ra nhiều triệu chứng khác như mất ngủ, khó tiêu và trào ngược dạ dày hoặc thậm chí là tiểu đường...

Theo các chuyên gia, việc hiểu được các tác nhân gây ra thừa cân béo phì cũng là cách để người dân, nhất là giới trẻ phòng tránh bệnh này. Để điều trị, trước hết phải xác định được tình trạng/mức độ bệnh lý (dựa theo chỉ số BMI và tỷ lệ eo/hông để xác định mỡ của cơ thể) và thói quen sinh hoạt lối sống của bệnh nhân. Từ đó, có sự kết hợp điều trị giữa dinh dưỡng, vận động. Ngoài ra, người bị thừa cân béo phì còn được điều trị bằng phương pháp nội khoa (dùng thuốc) và phương pháp can thiệp ngoại khoa.

